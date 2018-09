Megnevezték a soroksári futónő gyilkosát

2018. szeptember 8. 12:10

Egy R. Szilveszter nevű férfit gyanúsítanak a soroksári futónőként ismert Gyurik Krisztina öt évvel ezelőtti brutális meggyilkolásával – jelentették be a rendőrség ügyben tartott szombat délelőtti sajtótájékoztatóján. A most 40 éves férfi korábban a Vízisport utcában lakott, és a Berkenye utcában volt bejelentett lakása. Asztalosnak tanult, de nem dolgozott a szakmájában, apró bűncselekményekből – garázsfeltörésekből – tartotta fenn magát. Kisebb bűncselekmények miatt jelenleg is a börtönbüntetését tölti. A mobiltelefonja cellainformációi szerint a gyilkosságot megelőző két napban a területen tartózkodott. A DNS-minták alapján minden kétséget kizáróan, 8,66 trilliárdos valószínűséggel lehet megállapítani, hogy ő a gyilkos.

Felderítési gond volt, bizonyítási nem – mondta el a sajtótájékoztatón Petőfi Attila vezérőrnagy , a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztályának a vezetője. Az ügyben 1897 genetikai bűnjelet vizsgáltak meg, ami 368 millió forintba került.

A férfit csütörtökön hallgatták ki, a vallomástételt megtagadta, ezen túl pedig csak annyit árult el, hogy azért hagyhatott DNS-mintát a helyszínen, mert lovagiasságból segíteni akart egy megtámadott nőnek.

A gyanúsítás ellen nem tett panaszt.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy R. Szilvesztert 30 nappal a gyilkosság után Siófokon elkapták, mert bevetette magát az üdülőövezetbe. Akkor nem vettek tőle DNS-mintát.

A soroksári futónő gyilkosára ötmilliós vérdíjat tűztek ki. Ezt senkinek nem tudják odaadni.

A 36 éves Gyurik Krisztinát 2013. szeptember 25-én Budapest XXIII. kerületében, Szigetdűlőn a kora esti futni indult, amikor megtámadták, brutálisan megverték, megkötözték és megerőszakolták, mielőtt egy zsineggel megfojtották volna. A rendőrök mindegyik 17 és 70 év közötti férfitól DNS-mintát vettek, aki három kilométeres sugarú körön belül lakott, de a nyomozás így sem vezetett eredményre csaknem öt éven át. A gyilkos fejére ötmillió forintos vérdíjat tűztek ki, amely péntekre eltűnt a rendőrség honlapjáról. Özvegye, Kardos Lajos a Blikknek azt mondta, biztos benne, hogy a gyilkost fogták el.

168 óra