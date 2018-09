US Open - Babosék három meccslabdáról kaptak ki

2018. szeptember 9. 23:54

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic három mérkőzéslabdáról kikapott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyének döntőjében vasárnap az Ashleigh Barty, Coco Vandeweghe ausztrál, amerikai duótól.

A párosban világelső magyar játékos - honlapja szerint - több szempontból is rekorderként lépett pályára az Arthur Ashe Stadionban, a világ legnagyobb teniszarénájában: ő volt az első magyar játékos, aki döntőt játszhatott a US Openen a felnőttek között, továbbá az első magyar, aki egy szezonban két különböző helyszínen is Grand Slam-döntőt játszhatott (2018, Australian Open: női páros, vegyes páros, US Open: női páros). Emellett a 25 éves Babos lett az első magyar, aki három különböző GS-versenyen is döntőbe jutott, ráadásul egy szezonban három Grand Slam-döntőt játszhatott.

A túloldalon a 22 éves Barty párosban a világranglista 15. helyezettje, pályafutása legjobbjaként 5. volt. Az ausztrál játékos eddig nyolc WTA-tornát nyert ebben a műfajban. Partnere, a 26 éves Vandeweghe az 52. a páros rangsorban, de volt 18. is. Az amerikai teniszező három trófeánál tartott párosban. Ami az egymás elleni mérleget illeti, idén Miamiban az első fordulóban a rivális győzött 3:6, 6:2, 10-4-re, majd a madridi negyeddöntőben (7:5, 3:6, 11-9), illetve a birminghami nyitókörben (7:6, 6:3) Babosék bizonyultak jobbnak.

A New Yorkban második kiemelt magyar, francia kettős remekül kezdett - az aréna tetejét eső miatt becsukták -, Babos "semmire" hozta az adogatását, majd elvették Bartyét.

Mladenovic rögtön elvesztette a szerváját, így az idén összeállt ellenfél egyenlített (2:2). Babos másodszorra sem vesztett pontot az adogatásánál, aztán Barty és Vandeweghe is megremegett, így 35 perc elteltével a magyar, francia páros 6:3-mal szettelőnybe került.

A tavaly a cseh Andrea Hlavackovával világbajnok soproni teniszező szervája a folytatásban is érinthetetlennek bizonyult, ekkor az elmúlt húsz pontból csak kettő lett a riválisé. Mladenovic maratoni, 15 labdamenetet hozó adogatójátéka után a magyar játékos ismét könnyedén hozta sajátját, mint ahogy a feljavuló Vandeweghe és Barty is: különösen a remek megoldásokat bemutató ausztrál volt elemében. Babosék 5:4-es vezetésénél az amerikai gyengén szervált, ám a magyar, francia duó két meccslabdát elpuskázott, így 5:5-ről ment tovább a küzdelem. A játszmát lezáró rövidítésben a magyar teniszező többször is rontott, az ellenfél pedig valósággal szárnyalt, és 1 óra 35 perc után kiegyenlített.

Ahogy várható volt, az ausztrál, amerikai kettős kihasználta lélektani előnyét, és 3:0-ra elhúzott, ám Vandeweghe ismét elbizonytalanodott, és Babos adogatásával 3:3 lett az állás. Miközben a hatalmas stadion lelátói kezdtek megtelni a férfi döntőre, a magyar játékos 4:5-nél a mérkőzésben maradásért szervált, ekkor Bartyék nem éltek két meccslabdával. A harmadik szettben is tie-break volt, amelyben Babosék 0-2-ről 4-2-re fordítottak, majd egy vonalra ütött labdával harmadszor is meccslabdához jutottak, csakhogy ez is kimaradt, majd Mladenovic kettős hibájával fejeződött be a 2 óra 33 percig tartó finálé.

"Nem egyszerű ilyenkor nyilatkozatot adni, rögtön a döntő után. Szerintem fantasztikus meccs volt, amelyen rengeteg esélyünk volt. Sajnálom, hogy így sikerült" - nyilatkozta honlapján a mérkőzést követően a magyar játékos.

A második szett végéről azt mondta, "picit túlizgulta", noha addig nagyon jól játszott. A döntő játszmáról megjegyezte, pozitív, hogy ott az ellenfél vezetett és ők jöttek vissza brékhátrányból.

"Természetesen rettentően sajnálom a rövidítést, az utolsó pár pont nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna" - nyilatkozta a 19 páros tornagyőzelemnél tartó Babos, aki döntős szerepléséért partnerével együtt 350 ezer dollárt (98 millió forint) kapott. "Ez van, szerintem ez is jó eredmény" - fűzte hozzá.



Eredmény:

női páros, döntő:



Ashleigh Barty, Coco Vandeweghe (ausztrál, amerikai, 13.)-Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.) 3:6, 7:6 (7-2), 7:6 (8-6)

MTI