Veszélyeket hordoz magában az oltalmazotti státusz

2018. szeptember 9. 23:56

Európai elfogatóparancsot adtak ki az ellen a 18 éves afgán férfi ellen, aki a gyanú szerint vasárnap hajnalban erőszakoskodott egy nővel egy budapesti gyorsétterem mosdójában. A fiú úgynevezett oltalmazotti státusszal tartózkodhat Magyarországon. Az alkotmányjogász szerint az oltalmazatti státusz veszélyes, mert széles mérlegelési lehetőséget ad a rendőröknek.

A gyanú szerint az afgán férfi egy nővel erőszakoskodott a főváros ötödik kerületében, majd elmenekült a helyszínről. A gyanúsított után az egész országban és Európában is kutat a rendőrség.

Sarhadi Bilal Ahmad a rendőrség tájékoztatása szerint úgynevezett oltalmazotti státusszal tartózkodhat Magyarországon. Ezt olyan személy kaphatja meg, aki jogilag nem menekült, de fennáll annak a veszélye, hogy hazájába visszatérve súlyos sérelem érné.

Folyamatos visszaélések

Számos bizonyíték van arra, hogy a migránsok folyamatosan visszaélnek a befogadó országok jóindulatával, amikor oltalmazotti státuszt kérnek a hatóságoktól – nyilatkozta az M1-nek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Hozzátette, a bevándorlók sokszor nem mondanak igazat a nemi hovatartozásukról és a vallásukról, ugyanis ezzel támasztják alá, miért nem térhetnek vissza hazájukba. A tranzitzónákban dolgozó, főként Soros Györgyhöz köthető ál-civilszervezetek pedig tanácsokkal látják el a migránsokat, hogy mit mondjanak a magyar hatóságoknak – fűzte hozzá.

Veszélyes az oltalmazotti státusz

Úgy véli, az oltalmazotti státusz nagyon veszélyes, hiszen széles mérlegelési lehetőséget ad a hatóságok számára, illetve nagy kihívás elé állítja a bevándorlási hivatalokat is, hiszen nehéz eldönteni, hogy igazat mond-e a migráns vagy sem.

A Soros György által támogatott Magyar Helsinki Bizottság jogászainak bejárása van a röszkei tranzit zónába. Ez a bevándorláspárti szervezet volt az, amely egyszer már menekültstátuszt akart kiharcolni egy kurd férfinek, akit terrorizmus miatt már kétszer elítéltek Törökországban. A Helsinki Bizottság a terrorcselekmény elkövetésével vádolt Ahmed H. édesanyját is képviseli. A férfi a röszkei tömegzavargás hangadója volt 2015-ben.

Egy másik Soros Györgyhöz köthető szervezet, az Amnesty International is bevallottan azon dolgozik, hogy minél több migráns jöhessen be Magyarországra. Demeter Áron, a szervezet emberi jogi szakértője a bevándorlók által elkövetett terrortámadásokról, szexuális és más bűncselekményekről korábban azt mondta, a magyar állampolgárok is ugyanúgy megsértik a törvényeket.

Az afgán migráns, ha bebizonyosodik bűnössége szexuális kényszerítési ügyben, akár 5 év börtönt is kaphat.

hirado.hu - M1