Újra megüthetik a forintot

2018. szeptember 10. 13:52

A múlt heti határozott forinterősödés után oldalazás, ma reggel pedig forintgyengülés látszott, aztán újra elkezdett erősödni a magyar fizetőeszköz. Ebben szerepet játszhat az, hogy az olasz piaci aggodalmak enyhülésének hatására erősödik az euró a dollárral szemben, azaz kitartott egy fontos technikai szint a legfontosabb devizapárnál - írja a Portfolio.hu.

Meglódult a forint, esik a dollár

A reggeli 80 filléres gyengülés után újra elkezdett erősödni a forint és nem sokkal dél előtt már 324,5 körül járt az euróval szemben. A forint erősödésében egyebek között szerepe lehet az euró/dollár fordulatnak. Az euró erősödése pedig elsősorban az olasz pénzügyminiszter hétvégi bejelentésének köszönhető, miszerint az olasz kormány be fogja tartani a 3 százalékos uniós deficitplafont a jövő évi büdzsénél, ez pedig a piacokat nyugtatja, az olasz kötvényhozamok is esnek. A dollár esése és a forint erősödése együtt azt eredményezte, hogy már 280 közelében is járt a reggel még 282 körüli árfolyam.

Kedden reggel 9-kor jelenik majd meg a KSH inflációs adata, ez fontos lesz a forint további pályája szempontjából. A Portfolio szerint a holnapi azért különösen fontos adat, mert a Magyar Nemzeti Bank is arra számít, hogy júliusban tetőzhetett a pénzromlás üteme, innentől kezdve pedig enyhülhet az árnyomás a gazdaságban. Ha igaza lesz a jegybanknak (és az elemzőknek), akkor erősödhet az MNB hitelessége a piaci szereplők szemében, miszerint neki van igaza az infláció jövőbeli pályájával kapcsolatban, így szó sincs arról, hogy inflációs mandátumát figyelmen kívül hagyva indokolatlanul laza monetáris politikát tart fenn. Ellenkező esetben viszont - amennyiben nem áll meg az infláció emelkedése - újra megüthetik a forintot a befektetők, ezzel nyomást gyakorolva az MNB-re a monetáris szigorítás irányába.

A gazdasági hírportál elemzése szerint az MNB és a befektetők harca, vagyis, hogy melyiküknek van igaza, még mindig nem dőlt el, hiába gyorsult júliusban az éves árindex 3,4%-ra, bő 5 és fél éves csúcsra. A jegybank júniusi inflációs előrejelzésében pontosan 3,4%-os várakozás szerepelt a júliusi adat kapcsán, innentől azonban az árnyomás enyhülésére lehet számítani. A júliusi adat tehát a gyorsulás ellenére megerősítette azt, hogy az MNB forgatókönyve helytálló: az inflációs pálya kontroll alatt van, és az olajárak drágulásán kívül nincs több érdemi felhajtó erő, ami hatna a fogyasztói árindexre, a forintgyengülés pedig nem gyűrűzött be az üzemanyagon kívül más termékcsoportokba.

