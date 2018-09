Magyarország támogatja Montenegró európai integrációját

2018. szeptember 10. 16:48

Támogatást nyújtott Magyarország Montenegrónak a NATO-csatlakozása során, és ugyanilyen segítségre számíthat Podgorica az európai integráció során is – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a montenegrói kollégájával közösen tartott sajtótájékoztatón hétfőn Podgoricában. Kövér László elmondta: Montenegró gyors felvétele az Európai Unió (EU) számára is komoly sikerélmény lenne, hiszen példát mutatna a Nyugat-Balkán többi országa számára is az uniós csatlakozás perspektíváját illetően.

Szerinte Montenegró uniós csatlakozásának késlekedése nem Montenegró politikájában és belső állapotaiban keresendő, „hanem az Európai Unió mint intézményrendszer van egy olyan belső válságban, amely kihat a bővítési politikára is. Ezért Budapest nagy reményeket fűz a jövő májusi európai parlamenti választásokhoz, amelynek eredményeitől a helyzet jobbra fordulását reméli, hiszen nemcsak az Európai Parlament alakul át, hanem az Európai Bizottság is, és “ez a jelentős változás a bővítés folyamatának a felgyorsulását” is maga után vonja.

A magyar parlament elnöke elismerését és tiszteletét fejezte ki azért az eredményért, amelyet Montenegró az utóbbi néhány évben elért a belső állapotainak rendezése, gazdaságának fejlesztése, valamint az emberek jólétének növelése terén, emellett pedig azért a példamutató szomszédságpolitikáért is, „amivel a térségben az egyik legstabilabb, és a stabilitást kisugárzó erővé tudott válni”.

Kövér László rámutatott, hogy a két ország között olyannyira problémamentes és baráti a kapcsolat, hogy Magyarország tiszteletbeli szomszédjának tekinti Montenegrót. Hozzátette, a politikusok feladata megteremteni a feltételeit annak, hogy az emberek kapcsolatot létesíthessenek egymással. Amennyiben a politikusoknak volt abban szerepük, hogy Magyarország az EU tagállamai között a második legnagyobb befektetővé tudott válni Montenegróban, az utóbbi öt hónapban a kereskedelmi kapcsolatok 25 százalékkal bővültek, valamint közvetlen légi járat létezik a két főváros között, akkor arra mindkét fél büszke lehet – magyarázta a házelnök, aki a sajtótájékoztató végén bejelentette, hogy meghívta a montenegrói házelnököt Budapestre.

Ivan Brajovic, a montenegrói parlament elnöke szintén a kiváló magyar-montenegrói kapcsolatokat méltatta a sajtótájékoztatón, majd reményét fejezte ki, hogy a politikai együttműködés után a gazdasági kapcsolatok is intenzívebbé válhatnak a közeljövőben. A tervekről szólva rámutatott, hogy magyar kollégájával arról is tárgyalt, hogy élénkebbé kellene tenni a két ország parlamentje közötti együttműködést, például a különböző bizottságok együttes üléseinek megtartásával. Ivan Brajovic köszönetet mondott azért, mert Magyarország megbízható partner volt a NATO-tagság elérése során kapcsolattartó országként, és reményét fejezte ki, hogy Podgorica ugyanígy számíthat majd Budapestre az EU-csatlakozás során is. Kövér László hétfőn Podgoricában megbeszélést folytatott Dusko Markovic miniszterelnökkel és Milo Djukanovic államfővel, valamint Zoran Jankovic külügyminiszter-helyettessel is.

MTI