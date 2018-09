Tömegek lépnek ki a Facebookról

2018. szeptember 11. 11:23

Nem könnyű, de lehetséges

A felhasználók több mint negyede törölte a közösségi portál alkalmazását a telefonjáról.

Leginkább a fiatalok hagyják ott a közösségi portált és keresnek más felületet maguknak a Pew Research Center felmérése szerint.

Az intézet fél évvel a Cambridge Analytica és a Facebook botránya után vizsgálta a közösségi oldal felhasználóinak alakulását. Mondhatni, hogy az amerikaiak kapcsolata a Facebookkal bonyolult, de inkább egyre rosszabb.

Bonyolult, mert a halmozódó balhék, a felhasználók adatainak minimum gondatlannak nevezhető kezelése megrendítette az emberek bizalmát. Sokan változtattak online magatartásukon, mikor szembesültek a közösségi netezés „sötét oldalával”.

A felmérés szerint az USA-ban az utóbbi időben a Facebook felhasználók több mint fele megváltoztatta az adatvédelmi beállításait, tízből négyen szüneteltetik a használatát, s több mint negyedük törölte is.

Leginkább a 18-29 évesek ábrándultak ki belőle.

A botrányok után a Facebook átláthatóbbá tette a beállítási lehetőségeket, így ma már nem bonyolult rátalálni a fiók törlése menüpontra, amely ide kattintva, vagy a jobb felső sarokban található lefelé nyíllal elérhető Beállítások/ A Facebook-adataid opcióban lelhető fel.

A radikális döntés helyett célszerű inkább az ugyanitt fellelhető, „A saját információ letöltése” opciót választani, s az esetleg nem kellően precízen beállított biztonsági előírásainkat szigorítani.

Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál társalapító-vezérigazgatója (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)

Annál is inkább, mivel az egyenkénti törlések, s a fiók teljes törlése után is megmaradnak másokkal megosztott képek, filmek, beszélgetések. (Felfüggesztéskor is.)

Ráadásul, jó tudni, hogy aki a hosszas procedúra után megsemmisíti a Facebook-fiókját, annak a Messengere szintén törlődik, az üzeneteivel együtt.

