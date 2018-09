Idei első győzelmét aratta a válogatott

2018. szeptember 11. 23:58

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a vendég görög csapatot a Groupama Arénában rendezett zárt kapus Nemzetek Ligája-mérkőzésen kedden, így megszakította öt meccsen át tartó nyeretlenségét.

Az összecsapáson látványos támadás végén Sallai Roland első válogatottbeli találatával korán vezetést szerzett Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, majd Konsztantinosz Manolasz gyors egyenlítését követően még a szünet előtt visszavette a vezetést Kleinheisler László bombagóljával.

A második félidőben mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, ám újabb gól már nem született. A magyarok 1987 októbere után nyertek újra tétmérkőzésen a görögök ellen, míg 2018-ban négy vereség és egy döntetlen után első győzelmüket aratták.

A nemzeti csapat két idegenbeli összecsapással folytatja szereplését a Nemzetek Ligájában: október 12-én a görög, három nappal később pedig az észt együttes vendége lesz.



Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport, 2. forduló:

Magyarország-Görögország 2-1 (2-1)



Groupama Aréna, zárt kapuk mögött, v.: Alekszej Kulbakov (fehérorosz)

gólszerzők: Sallai (15.), Kleinheisler (43.), illetve Manolasz (18.)

sárga lap: Sallai (50.), illetve Cavellasz (35.), Oikonomu (78.), Toroszidisz (83.)



Magyarország: Gulácsi Péter - Bese Barnabás, Lang Ádám, Kádár Tamás, Fiola Attila - Nagy Ádám - Varga Roland (Lovrencsics Gergő, 62.), Kleinheisler László, Kovács István (Pátkai Máté, 80.), Sallai Roland - Szalai Ádám (Eppel Márton, 69.)



Görögország: Vaszileiosz Barkasz - Vaszilisz Toroszidisz, Kosztasz Manolasz (Mariosz Oikonomu, 52.), Szokratisz Papasztatopulosz, Jorgosz Cavellasz (Haralambosz Likojannisz, a szünetben) - Dimitrisz Kurbelisz, Andreasz Buhalakisz - Lazarosz Hrisztodulopulosz, Kosztasz Fortunisz, Dimitrisz Pelkasz - Taszosz Donisz (Kosztasz Mitroglu, a szünetben)



I. félidő:



15. perc: Kovács jobb oldali beadása után Varga fejjel játszott középre, majd Szalai és Bese is fejjel továbbította a labdát, amelyet Sallai lőtt 14 méterről a keresztléc alá (1-0).

18. perc: Fortunisz távoli szabadrúgását a lesgyanús pozícióból induló Manolasz fejelte hét méterről a kapuba (1-1).

43. perc: Magyar lövések sorozata után Kovács tört be jobbról a görög tizenhatosra, majd legurított labdáját Kleinheisler 20 méterről csavarta a kapu bal felső sarkába (2-1).



A találkozó előtt egyperces gyászszünetet tartottak az olimpiai ezüstérmes kapus, a 23-szoros magyar válogatott Géczi István emlékére, aki hétfőn hunyt el.

Jól kezdték a mérkőzést a magyarok, akik az első negyedóra végén rendkívül látványos támadásból vezetést szereztek a válogatottban először eredményes Sallai góljával. Nem tartott sokáig az előny, mivel rögzített helyzetből három percre rá egyenlítettek a görögök, Manolasz szintén első találatát ünnepelhette a nemzeti mezben. A kezdeményezést ezt követően átvette a vendég gárda, több veszélyes helyzetet is kialakítottak Gulácsi kapuja előtt, míg védekezésben szabálytalanságokkal tördelték a játékot. A játékrész utolsó öt percére kapujához szegezte ellenfelét Marco Rossi együttese, a nyomás vezető góllá érett végül: a hatodik lövésből Kleinheisler találta a hálóba nagy erővel.

A szünetben és röviddel utána mindhárom cserelehetőségét kihasználta a vendégek német szakvezetője, Michael Skibbe, ám ekkor is inkább a magyarok akarata érvényesült mezőnyben. Lehetőség inkább a vendégek előtt adódott, ám Gulácsi több alkalommal is remekül védett. Az utolsó tíz percre felharsant a magyar szurkolók hangja, akik a stadionon kívülről éltették és buzdították a válogatottat, amely a játékrész második felében néha eljutott a görög kapuig. Újabb gólt azonban már egyik csapat sem szerzett, így a magyar válogatott megszerezte első pontjait a Nemzetek Ligájában.

"Gratulálok játékosaimnak, akik ugyanúgy harcoltak, mint Finnországban, ahol kevésbé állt mellénk a szerencse. Elsősorban nekik jár a gratuláció" - fogalmazott Marco Rossi, akit tapssal fogadtak az újságírók a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A szakvezető rámutatott, technikai és taktikai szinten még javulnia kell együttesének, ugyanakkor az átadások, a helyezkedés és labdabirtoklás terén az első félidőben látottakkal meg van elégedve.

"A második félidőben kicsit alábbhagyott a lendület, mintha kissé megijedtek volna, hisz rég nyertek mérkőzést. Az ekkor mutatott kitartás és lélekjelenlét miatt viszont dicséretet érdemel a csapat" - mondta.

"A játékosok a kezdetektől megfogadták a tanácsaimat, betartották az utasításaimat a pályán. Elképesztően nagy nyomás és felelősség volt rajtuk" - fejtette ki Rossi. - "A futball számomra az emberekről szól, szurkolók nélkül pedig a foci halott. Viszont talán egy kis terhet levett a játékosok válláról, hogy nem volt rajtuk a szurkolók nyomása."

A drukkerek énekléséről elmondta, ez számára azt mutatta, hogy odafigyelnek csapatára.

"A szurkolók szeretnének egy nyertes csapatot, valahol követték a mérkőzést, és azt látták a televízióban, hogy foggal-körömmel harcolunk a három pontért. Pozitív jel számomra, hogy a szurkolók úgy érezték, el kell jönni és támogatni bennünket" - emelte ki.

"Az első húsz-huszonöt perc olyan volt, mint egy szurkolók nélküli barátságos meccs, nem volt elég gyors a csapatom" - fogalmazott Michael Skibbe, aki gratulált a házigazdának. Rámutatott, az első góltól jobb lett a mérkőzés, s gyorsan sikerült egyenlíteniük.

"A félidő hajrájában viszont nem tudtunk reagálni a sorozatos magyar lövésekre, nem bírtuk ki a nagy nyomást" - mondta. - "A fordulás után nagyrészt nálunk volt a labda, több helyzetet is kidolgoztunk, ám nem voltunk szerencsések, nem éltünk a lehetőségeinkkel. Így a magyarok megérdemelten nyertek."

MTI