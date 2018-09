Farage: Mélységesen megalázó volt

2018. szeptember 12. 21:58

Nigel Farage: hamis az a felvetés, miszerint Magyarország nem demokrácia

Az "egész ötlet", hogy Magyarország már nem demokrácia és szélsőséges, autokrata, önkényuralmi rendszer kiépítése felé halad, teljességgel hamis - mondta Nigel Farage, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája euroszkeptikus képviselőcsoport vezetője szerdán az M1 aktuális csatornának az aznap az Európai Parlamentben (EP) elfogadott Sargentini-jelentéssel kapcsolatban.

A brit politikus az M1 kérdésére elmondta, ami az EP-ben zajlik, az nem más, mint masszív hatalmi játszma. "Az önök értékeit Magyarországon, amelyek érdekében a választók elmentek szavazni, mert azt szerették volna, hogy azoknak képviselete legyen, az Európai Unió nem tartja tiszteletben" - fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, hogy ez az Európai Unió - javarészben Soros György és a hozzá hasonlók támogatásával - le akarja rombolni a nemzetállamokat, és meg akarja változtatni az egész kontinens etnikai identitását, aki pedig ennek útjában áll, arról minden rosszat elmondanak.

"Nem is hiszem el, hogy egy olyan ember, mint Orbán Viktor, be tud ülni ebbe a terembe, és hagyja, hogy egy modernkori kommunista koncepciós pert játsszanak el vele, ahol felállnak az emberek, ujjal mutogatnak rá, kiabálnak vele. Mélységesen megalázó volt, nemcsak Magyarország, hanem személyesen az ő számára is" - mondta az euroszkeptikus képviselőcsoport vezetője az előző napi vitáról.

MTI