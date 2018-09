Hűtlen volt hazájához a magyar ellenzék

2018. szeptember 13. 21:39

Amíg több szocialista és liberális európai parlamenti (EP-) képviselő is kiállt Magyarország mellett, addig a magyar ellenzéki képviselők többsége hűtlen volt hazájához és megszavazta a Sargentini-jelentést – erről beszélt az M1-nek nyilatkozó politológus.

Az MSZP, a DK és a Párbeszéd is előre jelezte, hogy támogatni fogja a hazánkat elítélő jelentést, vagyis azt az előterjesztést, amely szerint el kell indítani a hetes cikk szerinti eljárást. Végső soron hazánk szavazati jogát is megvonhatják. Az Európai Parlament szerdán végül megszavazta a jelentést.

Ahogy az elmúlt napok nyilatkozatai alapján várható volt, mindkét szocialista EP-képviselő, Szanyi Tibor és Ujhelyi István is megszavazta a jelentést. A Gyurcsány Ferenc vezette DK képviselői is támogatták a dokumentumot, így Molnár Csaba és Niedermüller Péter is igennel voksolt. Továbbá Jávor Benedek, a Párbeszéd képviselője is beállt Judith Sargentini jelentéskészítő mögé.

A jobbikos Balczó Zoltán tartózkodott. Ezzel megkönnyítette, hogy kétharmados többséget kapjon az előterjesztés. Csakúgy, mint az LMP-s Meszerics Tamás, aki nem szavazott. Ezzel ő is azt segítette, hogy elfogadják a Magyarország elleni jelentést.

A Sargentini-jelentés mellett egyébként itthon is kiálltak a baloldali pártok. A szocialisták szerint ha a parlament elfogadta volna azokat a törvényjavaslatokat, amiket ők tettek az elmúlt években, akkor meg sem született volna a jelentés. Gyurcsány Ferenc pártja szerint a harc csak most kezdődik az európai Magyarországért, a liberálisok pedig konzultációt indítanak a jelentésről. A baloldali pártok tüntetésre is készülnek.

Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint amíg több szocialista és liberális EP-képviselő is kiállt Magyarország mellett, addig a magyar ellenzéki képviselők többsége hűtlen volt hazájához, csak saját pártja érdekét nézte.

Ez azt jelenti, hogy a saját országukkal, a saját nemzetükkel szembe álltak. Ami bizonyos értelmezés szerint akár hazaárulásként is megközelíthető – mondta Boros Bánk Levente politológus, a Médianéző ügyvezetője. A szakértő hozzátette: a magyar baloldali EP-képviselők azért szavaztak igennel a Sargentini-jelentésre, mert úgy gondolhatták, rövidtávon az éri meg nekik, ha Magyarországot megbüntetik.

