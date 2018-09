Kezdődik: CineFest filmfesztivál Miskolcon

2018. szeptember 14. 12:43

A ma kezdődő miskolci Jameson CineFest nemzetközi filmfesztivál versenyprogramjában tizenkilenc alkotás szerepel. Most mutatják be Nemes Jeles András Napszállta című filmjét is.

A CineFest idén is erős válogatást ad a legjobb tengerentúli független produkciókból.

A magyar filmek idei mezőnyében versenyez a CineFesten Szilágyi Zsófia Egy nap című drámája is, amelynek világpremierje Cannes-ban, az elsőfilmeket versenyeztető Kritikusok Hetében volt és a fesztiválról a nemzetközi kritikusok FIPRESCI-díjával tért haza.

A Jameson CineFest CineClassics-programjában három filmből álló válogatás szerepel a pályafutását amatőr filmesként kezdett Tímár Péter rendező alkotásaiból is.

A fesztivál játékfilmes nagyzsűrijének elnöke az európai film egyik legfontosabb alakjaként számon tartott Krzysztof Zanussi lengyel filmrendező lesz.

A szervezők azt már korábban közölték, hogy Hildebrand István operatőr kapja a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját.

hirado.hu - MTI