A tragikus hídomlásra emlékeztek Genovában

2018. szeptember 14. 16:47

Egyperces csenddel emlékeztek meg pénteken Genova lakosai pénteken az augusztus 14-én történt hídomlás 43 áldozatáról, miközben az ügyészség megkezdte a felelősnek tartott személyek meghallgatását.

Genovában 11 óra 36 perckor megállt az élet, pontosan akkor, amikor egy hónapja a Morandi-híd leszakadt, magával rántva és betemetve a rajta és alatta haladó járműveket. A helyiek egyperces csenddel adóztak a hídomlás áldozatai emlékének. A hivatalokban, iskolákban, üzletekben mindenki állva tartott csendes megemlékezést. A városban a zászlókat félárbocra eresztették, csak a félrevert templomharangok kongását és a kikötőszirénákat lehetett hallani. A közös megemlékezés helyszíne a genovai Ferrari-téren volt, ahol az áldozatok árván maradt gyermekeit más genovai gyerekek fogták kézen és csendes körtáncot jártak.

Az A10-es autópálya leszakadt Morandi hídja Genovában 2018. augusztus 19-én (Fotó: MTI/EPA/Luca Zennaro)

A gyerekekhez a genovai kulturális és sportélet ismert tagjai is csatlakoztak. Többek a megemlékezésre készített fehér színű pólót viselték, amelyen a leomlott híd két ágát egy piros szív kötötte össze, ezzel is jelképezve, hogy a tragédia mintegy kettészakította a várost. A köztéri megemlékezést délután fél hatkor folytatják a tartományi és városi vezetők részvételével, és Genovába várják Giuseppe Conte olasz kormányfőt is. A hídomlás miatt evakuált mintegy 600 ember nem kívánt részt venni a megemlékezésen hangsúlyozva, hogy földönfutóvá tették őket, és eddig túl kevés segítséget kaptak.

A genovai ügyészség pénteken megkezdte a hídomlás felelőseinek tartott személyek meghallgatását. Eddig húsz ember ellen indítottak vizsgálatot. Elsőként Salvatore Bonaccorsót, Liguria tartomány egyik műszaki szakértőjét hallgatták meg, aki februárban elrendelte annak a tartókábelnek a karbantartását, amely augusztusban elszakadt. Bonaccorso nem válaszolt az ügyészek kérdéseire. A hatóságok a híd egyes részeit egy hangárba szállították, hogy szakértői vizsgálattal rekonstruálják az történteket.

A római kormány az első havi megemlékezés napjára intézkedéscsomagot ígért, amely Danilo Toninelli infrastrukturális miniszter bejelentései szerint anyagi segítséget, adókedvezményeket, a híd újjáépítési projektjét, valamint egy kormánybiztos kijelölését is tartalmazza. A csomagot azonban még nem ismertették. Lapértesülések szerint a római kormány kitart amellett, hogy a leszakadt hidat üzemeltető autosztráda-társaságot megfosztja koncessziós jogától, és a híd felépítését a kormány által kiválasztott cégre bízza.

hirado.hu - MTI