Fekete: a népdal kapaszkodót ad az eligazodáshoz

2018. szeptember 15. 14:59

A népdal, amelyet a fiatalok magukkal visznek, mindig mindenhol kapaszkodót ad nekik az eligazodáshoz - hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára az ötödször megrendezett Magyar Népdal Napja megnyitóján szombaton Martonvásáron.

Fekete Péter a népdal jelentőségére rámutatva azt mondta: zenei általános iskolában szerzett ismeretei és a szüleitől hallott népmesék, népdalok számára is mindig mindenhol a világban talajt adtak, amire támaszkodni tudott.

A programban részt vevő visegrádi országok képviselőit üdvözölve az államtitkár úgy fogalmazott: akkor tudjuk elvárni, hogy Európa odafigyeljen ránk és elfogadja a mi kultúránkat, ha mi is odafigyelünk szomszédaink kultúrájára, megismerjük és elfogadjuk azt.

Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere felidézte: az öt éve indult Magyar Népdal Napjával azt szeretnék bemutatni, hogy a népzene és a népi kultúra, valamint a hagyományaink hogyan épülnek be a mindennapjainkba.

A rendezvényen szombaton napközben fiataloknak, családoknak szóló műsorszámokkal készültek, ahol a gyermekek is megmutathatják énektudásukat, esténként pedig a hazai népzene autentikus képviselői, köztük a Magyar Állami Népi Együttes vagy Palya Bea is színpadra állnak. Vasárnap lengyel, cseh és szlovák előadók is részt vesznek a fesztiválon.

Szabó Tibor elmondta: Szlovákiából Michal Noga és zenekara autentikus Kárpát-medencei népzenét játszik, majd Iva Bittová New Yorkban élő cseh-morva énekes-hegedűművész lép fel, aki világzenei szemszögből mutatja be Közép-Európa zenéjét, Lengyelországból pedig bábosok érkeznek.

A szombati megnyitót követően ötszáz gyermek énekelt közösen magyar népdalokat a színpadon Molnár Mónika karnagy vezetésével. A rendezvényre Abáról, Bicskéről, Budapestről, Etyekről, Dunaújvárosból, Martonvásárból, Sárbogárdról, Százhalombattáról, Székesfehérvárról és Ürömről is érkeztek résztvevők.

MTI