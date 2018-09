Több száz műemlék nyitja ki a kapuit a hétvégén

2018. szeptember 15. 16:50

Több száz műemlék nyitja ki a kapuit a hétvégén, a kulturális örökség napjain. Több mint 70 olyan épületet is meg lehet nézni, ahova a hétköznapokon nem lehet bemenni. Több helyen már tegnap megkezdődtek a programok. Közben új elemekkel bővült a szellemi kulturális örökség jegyzéke, például bekerült a magyarországi lipicailó-tenyésztés.

Népdaloktól és népzenétől volt hangos délután a Debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpad. A Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva idén már ötödik alkalommal találkoznak Debrecenben a néptáncosok. Az ország minden pontjából és a határon túlról, több mint 20 fellépő csoport 500 táncosa érkezett a városba. Volt , ahol már pénteken elkezdődtek programok, a következő napokban pedig a táncházak mellett több tucat rendezvény közül válogathatnak az érdeklődők. A hétvégi programsorozathoz időzítve 4 új elemmel bővült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke.

Így már a Maglódi pünkösdi templomdíszítés, a szegedi papucs készítésének és viselésének élő hagyománya, a magyarországi lipicailó-tenyésztés, valamint a magyar vadászati hagyományok is felkerültek a listára. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár itt azt mondta: egyre többen vannak, akik elismerik ezeket az értékeket.

Nem csak az örökséget értékelők száma, hanem a megőrzésbe bevont területek palettája is bővül, hiszen azt is örömmel tapasztalhatjuk ma, hogy a kulturális örökség egyre szélesebb köre kerül fel és elismerésre. A kulturális örökség napjain idén is épületséták, kiállítások, előadások és koncertek is várják az érdeklődőket.

Tuzson Bence, közszolgálatért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalok is minél több programra látogassanak el, mert nekik is tudni kell, hogy egy nemzet csak akkor képes megmaradni és fejlődni, ha megbecsüli saját örökségét.

A kulturális örökség napjain szombaton és vasárnap, országszerte csaknem 300 műemlék, köztük több olyan épület is kinyitja kapuit a közönség előtt, amely máskor nem látogatható.

