NB I - Villámrajttal hazai győzelem Mezőkövesden

2018. szeptember 15. 21:40

A Mezőkövesd hazai pályán az első bő tíz percben három gólt szerezve legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójában.

OTP Bank Liga, 8. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Diósgyőri VTK 4-2 (3-0)



Mezőkövesd, 2500 néző, v.: Berke

gólszerzők: Szeles (7.), Cseri (9.), Vajda (11., 81.), illetve Tajti (52.), Makrai (68.)

sárga lap: Tóth Be. (45+2.), illetve Rados (37.), Tajti (45+2.), Vernes (61.), Márkvárt (70.)



Mezőkövesd: Dombó (Szappanos, 86.) - Farkas, Pillár, Katanec, Vadnai - Mevoungou, Szeles - Cseri, Tóth Be. (Molnár, 69.), Vajda (Szalai, 90.) - Drazic



Diósgyőr: Rados - Sesztakov (Bacsa, a szünetben), Brkovic, Karan, Juhar - Tóth Ba. (Sazbó Be., a szünetben), Tajti, Márkvárt - Vernes, Mihajlovic, Forgács (Makrai, 67.)



A mérkőzés előtt negyven perccel nagy eső zúdult a pályára, de a kezdésre elcsendesedett, a játéktér pedig viszonylag jó állapotban maradt. A hazaiak nagy lendülettel kezdtek, illetve jószerivel minden támadásuk góllal zárult a találkozó elején: bő tíz perc elteltével 3-0-ra vezettek. Ezután taktikusan futballoztak, időnként pedig pontos passzokkal jutottak el a vendégek kapujáig és többször lövéssel fejezték be támadásukat. A diósgyőrieknek lett volna miért felpörögniük, de ettől messze voltak, nem jelentettek veszélyt a hazai kapura és időnként hátul is bizonytalankodtak.

A második félidő elején szépített, majd a játékrész közepén egy megpattanó lövéssel egy gólra felzárkózott a DVTK, így egy időre ismét nyílttá vált a mérkőzés. A mezőkövesdi Vajda aztán tíz perccel a vége előtt nagy gólt lőtt távolról, ezzel eldöntötte a három pont sorsát. Sikerével a hazai csapat a negyedik helyre lépett előre a tabellán úgy, hogy csak hét mérkőzést játszott.

MTI