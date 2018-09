Három éve nyitott új korszakot a déli határzár

2018. szeptember 16. 12:37

Pontosan három éve, 2015. szeptember 15-én zárta le Magyarország a zöld határt Szerbia felől. Addig, volt, hogy naponta 8-10 ezer ember lépett illegálisan az országba, a déli határon felépített kerítés, valamint a jogi szigorítások azonban új korszakot nyitottak az európai bevándorlási válság történetében. Több uniós politikus azóta is támadja a magyar intézkedéseket. Tegnap Orbán Viktor miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság és Angela Merkel legújabb ötlete szerint, el akarják venni a határőrizet jogát Magyarországtól.

2015-ben volt, hogy naponta több ezren próbáltak bejutni illegálisan a magyar déli határnál. Heteken keresztül, ellenőrizhetetlenül özönlöttek be itt az országba a migránsok. Mivel papírjaik nem voltak, személyazonosságukat nem lehetett megállapítani, így azt sem, hogy honnan és miért érkeztek Európába. Menekültkérelmet nem adtak be és regisztrálni sem voltak hajlandók.

Közben azok, akik eljutottak a fővárosig, elárasztották a pályaudvarokat. A nemzetközi vonatokat megrohamozva próbáltak meg eljutni Nyugat-Európába. Budapest forgalmasabb pontjai hetekre sátortáborrá alakultak.

A kormány ezért döntött úgy, hogy megépíti a déli határkerítést. A hatóságok 2015. szeptember 15-re virradóra a Szabadka és Kelebia közötti vasútvonalon az utolsó átjárható rést is lezárták. Ez a rész addig a délről érkező migráció legfontosabb útvonala volt.

Az országhatáron kívül rekedt, egyre erőszakosabbá váló migránsok másnap Röszkénél kövekkel és vizespalackokkal dobálták meg a rendőröket, majd áttörték a kerítést. A támadókat a rendőrök visszaszorították a szerb oldalra.

A déli határt védő műszaki zár három éve áll. 2017 áprilisa óta pedig dupla határzár védi a szerb szakaszt. A több mint három méter magas, helyenként NATO dróttal megerősített kerítés mintegy 155 kilométer hosszan húzódik, a hatóság munkáját emellett kamera és jelzőrendszer is segíti.

A határ lezárásával egyidőben jelentősen megváltoznak a bevándorlással kapcsolatos jogszabályok is. 2015. szeptember 15-étől bűncselekmény lett az illegális határátlépés.

A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint a magyarok 82 százaléka egyetért azzal, hogy a kormány kerítéssel védi a déli határt. Ugyanez az arány 2015-ben 50-60 százalék körül volt. A felmérés szerint a kormány migrációs politikájának támogatottsága is három éve töretlenül magas: a válaszadók kétharmada elégedett az intézkedésekkel.

Magyarországot ennek ellenére Brüsszelből rá akarják kényszeríteni arra, hogy fogadja el az uniós elképzeléseket, engedje be az érkezőket, és bontsa le a kerítést – erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György úgy fogalmazott: ez az elképzelés elfogadhatatlan, mert így a nemzeti szuverenitást feladva nem Magyarország döntene arról, hogy ki léphet be magyar területre és ki nem.

„Most a csata neve: ki dönti el, hogy kit eresztünk be Magyarország területére. És egészen egyszerűen el akarják venni a kapukulcsot” – erről beszélt pénteken Orbán Viktor miniszterelnök is, aki a Kossuth Rádióban kiemelte: az Európát bevándorlókontinensként látó képviselők meg akarják gyengíteni Magyarországot. A kormányfő hozzátette: az unió már jövő héten napirendre akarja tűzni a határellenőrzés kérdését, Magyarország azonban továbbra is következetesen fogja képviselni azt az álláspontot, hogy csak a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni.

