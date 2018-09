Brutális ukránosítás jöhet Kárpátalján

2018. szeptember 17. 11:25

A folyamatos kijevi ígérgetések ellenére az ukrán parlament továbbra sem szavazta meg az egy éve elfogadott oktatási törvény nyelvi cikkelyének 2023-ig történő elhalasztását. Ellenben akár már ezen a héten napirendre kerülhet az új nyelvtörvénytervezet, aminek elfogadása egészen brutális ukránosítást jelentene. Újabb, az országban élő kisebbségeket – beleértve a kárpátaljai magyarságot is – súlyosan érintő törvény születhet Kijevben. A hivatalos nyelvhasználatot szabályozó törvény megalkotására azért volt szükség, mert az alkotmánybíróság az év elején megsemmisítette a 2012-ben elfogadott kisebbségbarát nyelvtörvényt, amely pél­dául lehetővé tette, hogy az egy tömbben élő kisebbségek nyelve regionális státussal bírjon az adott régióban.

Ennek nyomán 18 kisebbségi nyelv részesült pozitív megkülönböztetésben többek között a magyar Kárpátalján és azon belül is a magyarok lakta járásokban. Az új jogszabálytervezetben ehhez hasonló kiváltságok nincsenek, van helyette viszont az élet minden területére kiterjedő durva ukránosítás. Amennyiben változtatás nélkül fogadják el az 5670. számú törvénytervezetet, a kisebbségek nyelve gyakorlatilag a háztartások szintjére korlátozódik.

Ugyan több nyelvtörvény-tervezet is született, de a legnagyobb esély a Mikola Knyazsickij, a törvényhozás kulturális és vallásügyi bizottságának vezetője által jegyzett dokumentum elfogadására kínálkozik. Akár már a héten a kijevi rada asztalára kerülhet a kérdés, bezzeg az oktatási törvény nyelvi cikkének 2023-ig történő halasztásáról szóló szavazással nem sietnek, ­hiába tett arra ígéretet maga Petro Porosenko elnök idén július­ban Brüsszelben. A nyelvtörvény körüli sietség azzal magyarázható, hogy a jelenlegi kijevi irányvonal jól láthatóan a nemzeti érzelmű szavazók megnyerésével szeretné átmenteni a hatalmát a jövő évi választások során. Ennek a törekvésüknek pedig a kisebbségek isszák meg a levét.

A jogszabálytervezet az élet valamennyi területén kizárólag az ukrán nyelv használatát írja elő. Ráadásul valamennyi hivatalnoknak vizsgát kell majd tennie államnyelv-ismeretből, egy speciális központot hoznak létre e célból, és csak az általuk kiadott tanúsítvánnyal lehet majd munkát vállalni bármely állami hivatalban vagy iskolában. Még az önkormányzati képviselő-jelöltséghez is szükség lesz az említett nyelvismereti oklevélre. A törvény leszögezi: az oktatás nyelve az óvodától kezdve az egyetemekig bezárólag kizárólag az ukrán lehet.

Márpedig ez azt vetíti előre, hogy akkor jelenlegi formájukban megszűnnek a magyar tannyelvű iskolák, és az oktatási törvényből is eredeztethetően csak ukrán iskolák lesznek, ahol néhány tantárgyat esetleg magyarul oktathatnak. A média területén szintén erőszakos ukránosítás jöhet, kezdetben 60 százalékos ukrán nyelvű sugárzásról volt szó, de most az sem kizárt, hogy csak 100 százalékban ukránul működhetnek a tévék és rádiók. A nyomtatott sajtótermékek esetén pedig azt tervezik, hogy például a magyar tartalom mellett ugyanazt ukránul is meg kell jelentetni, legalább feleakkora példányszámban. Persze ehhez anyagi forrást nem rendelnek hozzá, azt a lapoknak önerőből kellene előteremteniük, ami teljesen abszurd.

És ez még nem minden: bevezetik a nyelvcsendőr intézményét, akinek feladata lesz a törvény betartatása. Akikkel szemben szabálysértést állapítanak meg, például ha a postai dolgozó vagy a buszsofőr nem ukránul szólal meg, azt 5-től 10 ezer hrivnyáig (­50–100 ezer forint) terjedő pénzbüntetésre ítélhetik, de állami közalkalmazottakat ki is rúghatnak emiatt. A törvényben az ukrán nyelvet az állami szimbólumokhoz, a himnuszhoz, a címerhez és a zászlóhoz sorolják.

Tarasz Kreminy kormánypárti képviselő nem is titkolja: a törvény célja leküzdeni a korábbi oroszbarát nyelvtörvény következményeit és visszaszorítani az orosz nyelv használatát az ország keleti–déli vidékein, nyugaton pedig – és itt nyilvánvalóan Kárpátaljára célozhatott – megerősíteni az ukrán nyelv szerepét. Megjegyezte: maguk között vagy éppen az otthonaikban az emberek továbbra is úgy beszélhetnek, ahogy nekik jólesik.

A kijevi törvényhozás egyetlen magyar képviselője, Brenzovics László a súlyos jogfosztást jelentő nyelvtörvény ügyét és a többi fájó kérdést is szóba hozta a Lamberto Zannierrel, az Euró­pai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosával történt múlt heti kijevi találkozóján. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt hónapokban nem történt alapvető változás a kárpátaljai magyarság biztonságát érintő kérdésekben. Brenzovics László szerint Ukrajnában megszűntek a nemzeti kisebbségek nyelvi jogai, legalábbis ami a gyakorlati alkalmazásukat és a jogérvényesítés lehetősé­geit illeti.

Brenzovics László tájékoztatta Zanniert arról is, hogy a Központi Választási Bizottság a parlamenti választási törvény egyértelmű rendelkezése ellenére a 2014. évi parlamenti választásokhoz hasonlóan a 2019. évi választásokra készülve is elutasította a magyar kisebbségnek azt a kérését, hogy olyan választókerületet hozzanak létre Kárpátalján, amely egyesítené azokat a területeket és településeket, ahol a magyarság egy tömbben él. A magyar politikus szólt még a művelődési minisztérium égisze alatt elkészült, Ukrajna nemzeti-etnikai politikájának koncepciója című dokumentumról is, amely szintén radikálisan szűkítené a nemzeti kisebbségek jogait.

A KMKSZ elnöke felrótta az EBESZ főbiztosának, hogy a szervezet a gyakorlatban semmit sem tesz az Ukrajnában élő magyar kisebbség problémáinak orvoslása érdekében.

Magyar Idők