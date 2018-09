Jöhet az újfajta traffipax a magyar utakon

2018. szeptember 17. 17:12

Az átlagsebesség-mérés rendszerének bevezetésén jelenleg is dolgozik a rendőrség – mondta az InfoRádiónak a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes. Halmosi Zsolt hozzátette: az idén 432 ember vesztette életét közúti baleset miatt. A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes szerint csaknem minden közúti baleset valamilyen felelőtlenség következménye. A Biztonság hete című programmal arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy „ez egy óriási, közös felelősségünk”.

A magyar utakon idén történt balesetek által követelt 432 élet megmenthető lett volna. Ha például egy autóban többen utaznak, és a járművezető elkezd a telefonjával foglalkozni, katasztrófa elkerülhető, ha az utasok rászólnak és figyelmeztetik – vélekedett Halmosi Zsolt. Az átlagsebességmérés jó módszer lehet a rendőrség kezében. A VÉDA-rendszert felkészítették arra, hogy a fix telepítésű eszközök, illetve a fix és mobil berendezések között átlagsebességet mérjen.

"A kollégáim most dolgoznak annak a rendszernek a kialakításán, amely majd lehetőséget biztosít arra, hogy - ha a jogszabályi feltételek meglesznek -, alkalmazható lehessen ez a módszer" - jelentette be a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes. Hozzátette: ezzel a mérési metódussal kiküszöbölhető a rendszer azon gyengesége, hogy az autósok kizárólag a a traffipax környékén tartják be a sebességkorlátot.

Zárt rendszert kell kiépíteni

Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő az InfoRádiónak elmondta: az átlagsebességmérés egy relatíve hosszabb, 3-5 kilométeres útszakaszon ellenőrzi a jármű gyorsaságát, a mérés kezdetétől a mérés végéig megtett út és idő arányából számolja ki az átlagsebességet. Egyetértve egyes kutatások eredményekkel, a szakember úgy véli, hogy a módszer hozzájárulna a közlekedésbiztonság mértékének emelkedéséhez. A telepítésnek azonban megvannak a korlátai is: két mérőpont között zárt rendszernek kell lennie, nem lehet parkoló vagy kereszteződés benne. Külföldön is főként hidakon és alagutakban használják.

Infostart