Az őszödi beszéd tette tönkre az MSZP-t

2018. szeptember 18. 14:23

Az egykori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc és őszödi beszéde tette tönkre a szocialista pártot – mondta Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója kedd reggel az M1 aktuális csatornán.

Az igazgató szerint az MSZP azért van abban az állapotban, amiben, mert Gyurcsány Ferenc „lehúzta a mélybe és azóta sem tudott a felszínre vergődni ez a párt”.

Hozzátette, ugyanakkor Gyurcsány Ferencnek még most is vannak követői: egy nagyon szűk tábor, amely fanatizálható, s amely el is hitte a Demokratikus Koalíció elnökének, hogy az őszödi beszéd egy „igazságbeszéd” volt.

