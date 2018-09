Egy japán milliárdos lesz a SpaceX első űrturistája

2018. szeptember 18. 14:25

A SpaceX amerikai űripari vállalkozás Los Angelesben jelentette be, hogy Mezava Juszaku japán milliárdos vehet részt először Hold körüli utazáson a cég magánügyfeleként. A tervek szerint 2023-ban valósulhat meg az utazás, a még fejlesztés alatt álló Big Falcon Rocket (BRF) rakétával.

A Zozo nevű internetes divatcég vezetője elmondta, hogy ezzel élete álma válik valóra, mindig is vonzotta a Hold. Azt is elárulta, hogy nem egyedül akar útra kelni a várhatóan egyhetes repülésre: hat-nyolc művészt is vinne magával, hogy a Föld és a Hold látványától ihletet kapjanak egy új alkotáshoz.

Elon Musk, a cég alapítója azt nem árulta el, hogy mennyibe kerül az út, csak annyit mondott, hogy Mezava rengeteg pénzt fizet, amit a BRF fejlesztésére fordítanak.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a SpaceX 2017 elején jelentette be, hogy 2018-ban két utast visz Hold körüli utazásra Falcon Heavy rakétájával, ez a turistaútra azonban meghiúsult.

A minden korábbi rakétánál nagyobb teljesítményű BFR a tervek szerint egyesíti magában a rakétát és az űrhajót.

hirado.hu - Livescience.com