Hídfőállásnak tekintik Magyarországot a kínai cégek

2018. szeptember 18. 16:44

A kínai cégek egyre inkább európai hídfőállásnak tekintik Magyarországot - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára kedden Zalaegerszegen.

Ponevács-Pana Petra, a világ egyik legnagyobb, biztonságtechnikai eszközöket gyártó cége, a Dahua Technology összeszerelő és európai ellátó központjának avatóján elmondta: a magyarországi export tavaly először átlépte a 100 milliárd eurót, és ennek 26 százalékát az elektronikai ipar adta. A Dahua Kínán kívüli első elosztó központjának zalaegerszegi létrehozásával ez az arány tovább növekedhet - fogalmazott.

Kitért arra is, hogy a második negyedévben 4,8 százalékos GDP-növekedést ért el Magyarország, ami jelentősen meghaladja az Európai Unió 2,1 százalékos átlagát. A gazdasági sikerek visszavezethetők a befektetések számának növekedésére is, a 2017-es adatok szerint pedig az egymillió lakosra vetített munkahelyteremtésben Magyarország volt a világ 7. legkedveltebb befektetési célpontja.

A lendület 2018 első fél évében is folytatódott, 46 befektetői döntés született, ami 6700 új munkahelyet és 2 milliárd eurónyi tőkebefektetést hoz. A döntésekből 12 új befektetőhöz köthető, 34 pedig újrabefektetés, ami a Magyarország iránti bizalmat jelzi - fejtette ki.

Termékeivel a világ 180 országában jelen lévő Dahua a bevételének 10 százalékát kutatás-fejlesztésre fordítja. Világszerte mintegy 13 ezer embert foglalkoztat, közel a fele, 6 ezer ember kutatással-fejlesztéssel foglalkozik - jelezte a helyettes államtitkár.

Csou Hszin-csien, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa arról beszélt, hogy Kína számára Magyarország az egyik legfontosabb befektetési célpont, 2016-ban meghaladta a 4,1 milliárd dollárt a magyarországi befektetési összegük. Az akkori 20 kínai vállalkozással szemben idén 60-ra emelkedett a befektetni szándékozó cégek száma, és így a befektetési összeg is megsokszorozódik - mondta.

Hozzátette, Magyarország - annak ellenére, hogy nincs tengeri kikötője - a kínai áruk európai elosztó központjának számít, ma már innen viszik tovább Nyugat-Európába az árucikkeket. Pénzügyi területen is Magyarország az egyetlen a térségben, ahol jelen van a Bank of China, s ahol kínai kötvényeket is forgalmaznak - közölte.

A Dahua a második olyan kínai cég a Huawei után, amelyik európai elosztó központot működtet Magyarországon - tette hozzá a kereskedelmi tanácsos.

Jason Cseng, a Dahua Technology Kínán kívüli országok operációs igazgatója a társaságról elmondta: a vállalat fejlődése az utóbbi tíz évben dinamikus, Kínán belül a 10 legfontosabb márkanév egyikének számít. A világon az 50 legnagyobb biztonságtechnikai cég egyike, Magyarországon 2016-ban alakította ki első értékesítési központját.

Zalaegerszegen 3000 négyzetméteres bázist hoztak létre, ahol naponta 300 berendezést gyártanak, de ezt a számot rövid időn belül 500-ra kívánják emelni. Arra törekszenek, hogy minél több magyarországi beszállítóval kössenek üzletet, illetve a Zalaegerszegről Európába szállított árumennyiség elérje a havi 150-250 ezer darabot - közölte.

Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz) arra emlékeztetett, hogy Zalaegerszegen épül 45 milliárd forintból a világon egyedülálló elemeket tartalmazó járműipari tesztpálya.

Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) pedig arról beszélt egyebek mellett, hogy a zalai megyeszékhely egy kínai befektető szállodafejlesztésének is helyet ad.

A Dahua Technology sajtóközleménye szerint a Magyarországon mintegy félszáz embert foglalkoztató kínai cég fő tevékenységi körébe tartozik a CCTV (videomegfigyelő) eszközök összeszerelése és azok egyedi igényekhez való igazítása. Termékeiket - például a hálózati kamerákat, hálózati adatrögzítőket - egyebek mellett pénzügyi, kormányzati, ipari és kiskereskedelmi területen alkalmazzák, illetve a sport, a szabadidő, a közlekedés és az energetika területén.

MTI