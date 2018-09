A Frontex megerősítését szorgalmazta Giuseppe Conte

2018. szeptember 18. 16:58

A Frontex európai határ- és partvédelmi ügynökség megerősítését szorgalmazta Giuseppe Conte olasz kormányfő kedden Rómában, a Sebastian Kurz osztrák kancellárral folytatott tárgyalása után.

Közös sajtótájékoztatójukon Giuseppe Conte kijelentette, ha Európa nem akar még egy Diciotti-ügyet, európai válaszra van szükség a migrációs politikában. Szükségesnek nevezte a Frontex és a Sophia európai tengeri katonai művelet szabályainak módosítását is.

Az olasz miniszterelnök az olasz parti őrség Diciotti nevű hajójára utalt, amely augusztus közepén 177 migránst vett fel fedélzetére a Földközi-tengeren. Róma szorgalmazta, hogy az illegális bevándorlókat osszák szét az EU-tagállamok között, de végül az olasz püspöki kar, Albánia és Írország vállalta a befogadásukat. A migránsok többségének azóta nyoma veszett.

Ezt követően Olaszország az európai tengeri műveletek szabályainak módosítását vetette fel, annak érdekében, hogy a kimentett migránsokat ne kizárólag az olaszországi partokra vigyék.

Giuseppe Conte megjegyezte, hogy a Salzburgban esedékes informális EU-csúcs kiemelt témája a migráció és a Brexit lesz.

Hozzátette: a salzburgi találkozón nem hoznak döntéseket, de alkalom adódik a júniusi EU-csúcson megfogalmazott célok további megvitatására, többek között a Frontex megerősítéséről, ami elsősorban a migráció kiindulási és tranzitállamaival való együttműködés erősítését jelenti.

Ezt sürgette Sebastian Kurz is, elismerését fejezve ki a római kormánynak, hogy az olaszországi partokra érkező migrációt 80 százalékkal csökkentette. A kancellár szerint azonban európai megoldást kell találni a migráció további csökkentésére.

Az olasz-osztrák találkozó témája volt az olaszországi Dél-Tirolban élő német és ladin közösség tagjainak kettős állampolgársága is. Kurz kancellár kijelentette, sok dél-tiroli szeretne kettős állampolgárságot, és ennek bevezetése szerepel is a bécsi kormányprogramban. Az osztrák politikus hangsúlyozta azonban, hogy ezt Rómával is egyeztetik.

Giuseppe Conte kizárta ennek lehetőségét. Az olasz külügyminiszter, Enzo Moavero Milanesi hétfőn éppen emiatt mondta le Bécsbe tervezett látogatását.

Az osztrák kormány tavaly jelentette be, hogy állampolgárságot és ezzel együtt útlevelet akar adni az észak-olaszországi Alto Adige területén élő német és ladin anyanyelvűeknek, arra hivatkozva, hogy az ottaniak 75 százaléka nem olasz anyanyelvű. Róma anakronisztikusnak nevezte ezt, hangsúlyozva, hogy az ott élők EU állampolgárok, és a kettős állampolgárság csak a nacionalista törekvéseket táplálná.

Róma előtt Kurz Emanuel Macron francia elnökkel találkozott Párizsban, ahol az osztrák kancellár kijelentette, hogy nem vállal közösséget sem Olaszország, sem Magyarország európai politikájával.

MTI