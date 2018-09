A migráció és az új határvédelmi terv lesz terítéken

2018. szeptember 19. 11:51

A szerdán kezdődő találkozón az egyik fő téma a bevándorlás lesz. Brüsszel új határvédelmi javaslata is szóba kerül majd, amely jelentősen növelné a Frontex, vagyis az uniós határőrség létszámát. A javaslat szerint azonban jogokat vennének el a külső határt eddig őrző tagállamoktól. Orbán Viktor a napokban többször is kijelentette, Brüsszel „el akarja venni a kapukulcsot”, hogy be tudják hozni a bevándorlókat.

Az Európai Bizottság legújabb terve szerint a határvédelmi feladatok egy részét – főként az unió külső határain – a jövőben egy uniós határőrség venné át. Ilyen szervezet Frontex néven már most is működik, jogköre azonban korlátozott és létszáma is csak másfél ezer fő.

„Ezt a számot 2020-ra 10 ezerre növelnénk” – erről Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke beszélt, aki azt is mondta, hogy az európai védelemnek a jelenleginél sokkal kiterjedtebb hatáskört kellene kapnia.

Merkel támogatja a tervet

Angela Merkel német kancellár az elsők között támogatta ezt az ötletet. Szerinte a külső határokon fekvő országoknak át kellene adniuk a határvédelmet a Frontexnek, a bevándorlókat pedig legális csatornákon kellene Európába juttatni.

A javaslat mellett áll Emmanuel Macron francia elnök és az osztrák kancellár, Sebastian Kurz is, aki kedden az olasz miniszterelnökkel folytatott tárgyalása után megerősítette, bízik abban, hogy már idén előrelépések történnek az egységes határőrizet kialakításáért és megtalálják a közös európai megoldást a migrációs krízisre.

A határőrséget Magyarország déli határán is bevetnék

Az eddig ismertek alapján úgy tűnik, hogy az új uniós határőrséget Magyarország déli határszakaszán is bevetnék.

„A határőrizetet akkor is átveszik, ha az adott nemzetállam nem kér segítséget vagy nem járul hozzá” – erről már a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Bakondi György beszélt az M1-en. Bakondi György úgy fogalmazott, az Európai Bizottság legújabb javaslata nemzeti hatásköröket vonna el, ráadásul egy 10 ezer fős határvédelmi egység képtelen lenne megvédeni az uniót.

Komoly gátat szabna a szuverenitásnak

Mint mondta, Magyarország szuverenitásának komoly gátat jelentene, ugyanis le kellene mondania saját határellenőrzéséről, azon jogáról, hogy ő döntse el, kik azok, akik beléphetnek a területére, és kik azok, akik nem.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalásában utasította vissza az uniós tervet. Mint mondta, Brüsszel nem megállítani, hanem irányítani akarja a bevándorlást, Magyarország viszont minden erejével azon lesz, hogy saját kézben tartsa a határellenőrzést.

„A mi határainkat nem csak profik, hanem hazafiak védik. Belőlük áll a magyar hadsereg és a rendvédelmi erők köteléke. Erre esküsznek fel. Ez az a többlet, amit semmilyen pénzért nem lehet megvásárolni, nekünk ez a legerősebb védőpajzsunk” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Az Európai Bizottság terve a legközelebbi, salzburgi uniós csúcson is szóba kerül.

