Három éve dolgozik Brüsszel a határőrizeti jog elvételén

2018. szeptember 19. 17:49

A Financial Times 2015-ös cikke azt bizonyítja, hogy Brüsszel már három éve a határőrizeti jog elvételére készül. Ők akarják megmondani, ki léphet be Európa, így Magyarország területére, és ki nem – írta az Origo.

A német kancellár múlt héten kijelentette: az illegális migráció elleni harchoz „egy adag szolidaritás” is szükséges, amikor „emberek érkeznek hozzánk, vagy amikor meg kell teremteni a legális migráció lehetőségeit, hogy segítsünk bajba került országoknak”.

Az Origo azt írta, Angela Merkel szavai azt jelentik, hogy a tagállamok helyett Brüsszelé lenne a határőrizet joga, Brüsszel döntené el, hogy ki léphet be Európa és ki léphet be Magyarország területére.

A Financial Times 2015-ös egyik cikkére hívta fel a figyelmet az Origo, amiből kiderült, hogy Brüsszel már három évvel ezelőtt is el akarta venni a határőrizet jogát a tagállamoktól. A brit lap már akkor egy olyan tervről írt, amely szerint Brüsszel létre akar hozni egy határvédelmi egységet, és olyan szabályokat akar alkotni, amelyeknek köszönhetően a saját embereit bármikor ráteheti a tagállamok nyakára akkor is, ha a tagállamok ezt nem akarják.

Az írásban azt is elismerik, hogy ez a törekvés rendkívüli módon sértené a nemzeti szuverenitást.

Amennyiben a múlt heti Merkel-nyilatkozatot és a 2015-ös cikket összehasonlítjuk, elmondható, hogy a színfalak mögött évek óta dolgoznak azon, hogy Brüsszel hogyan tudná átvenni a határőrizet jogát, függetlenül a tagállamok akaratától.

Orbán Viktor miniszterelnök erről a veszélyről beszélt pénteki Kossuth rádiós nyilatkozatában és a parlament üléstermében hétfőn, napirend előtti felszólalásában is.

