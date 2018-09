A lengyel jogállamiság helyzetét vizsgálja az EP

2018. szeptember 19. 21:48

A Magyarország elleni vizsgálatokkal párhuzamosan folytatódik Lengyelország ellen is az uniós eljárás. Az Európai Parlament LIBE bizottsága Varsóban is vizsgálódik, a küldöttségnek tagja Judith Sargentini is. A lengyelekkel szemben, ugyanúgy, mint Magyarország esetében, az uniós atomfegyver bevetését helyezték kilátásba.

Varsóban vizsgálja szerdától a lengyel jogállamiság helyzetét az Európai Parlament (EP). Az EP igazságügyi és belügyi kérdésekkel foglalkozó, LIBE Bizottságának delegációjában ott van a Magyarország elleni jelentést összeállító Judith Sargentini is. A képviselők a kormány és az igazságszolgáltatási tanács tagjai mellett a sajtó és civil szervezetek képviselőivel is találkoznak.

Tavaly indult az eljárás

A brüsszeli bizottság tavaly indított kötelezettségszegési eljárást Lengyelország ellen. Álláspontja szerint a Legfelsőbb Bíróságról szóló lengyel törvények sértik az uniós jogot, és Varsó az igazságszolgáltatás ellenőrzésére törekszik. A lengyel kormány visszautasította a vádakat. A kabinet szerint a reformokat már a rendszerváltás idején végre kellett volna hajtani, hogy megszabaduljanak a kommunista rendszer maradványaitól.

A Lengyelország elleni eljárás részeként kedden Brüsszelben, a miniszterek tanácsában tartották a varsói kabinet második hivatalos meghallgatását. Konrad Szymanski lengyel Európa-ügyi miniszter elmondta, készen áll megvédeni országát.

A varsói kormány nem tett lépéseket

Az Európai Bizottság alelnöke a tanácskozás után kijelentette, a kétségek csak erősödtek a lengyel jogállamiságot illetően. Frans Timmermans szerint a varsói kormány nem tett lépéseket, hogy megfeleljen a bizottság elvárásainak.

Magyarország szerint ideje lenne lezárni a politikai indíttatású eljárást, mivel a lengyelek már másodszor adtak választ a kérdésekre – mondta az M1-en az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

Kovács István szerint ráadásul aligha csupán Magyarország és Lengyelország megbüntetése a cél. Emlékeztetett, az utóbbi időben többször is felbukkant Románia és Szlovénia neve is, ami azt jelzi, hogy az Európai Parlament szeretne minél több tagállamot politikailag sakkban tartani.

hirado.hu - M1