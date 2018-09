Tízfokos lehűlés várható a hétvégén

2018. szeptember 20. 14:50

Pénteken még helyenként 30 foknál is melegebb lehet, de a szombaton érkező hidegfronttal mintegy 10 fokot visszaesnek a csúcsértékek. Szombaton többfelé eső is lesz, de pénteken és vasárnap is várható többórás napsütés - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttatott el az MTI-nek.

Pénteken mindenhol többórás napsütés várható, csapadék nem valószínű. A szél többfelé megélénkül, a Fertő térségében olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8-15, a legmagasabb 27-31 fok között valószínű.

Szombaton mindenütt beborul az ég, és egyre több helyen valószínű eső, zápor. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet 11-18 fok között valószínű. A nappali maximumok a Dunántúlon 14-20, másutt többnyire 20-26 fok között alakulnak.

Vasárnap több órára kisüt a nap, napközben már nem valószínű csapadék. A légmozgás lénk, helyenként erős lesz. A leghidegebb órákban 6-12 fok lesz. Napközben 18-22 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.

MTI