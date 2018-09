Brexit - Merkel: az EU nem köt kompromisszumot

2018. szeptember 21. 00:21

Merkel az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek informális találkozóját követően tartott sajtótájékoztatóján aláhúzta, noha a belső piac tekintetében nincs kompromisszum, „nagyon kreatív módon el lehet érni”, hogy az EU szoros és gyakorlati kereskedelmi kapcsolatokat építsen ki a jövőben Nagy-Britanniával.

Az októberi EU-csúcson jelentős előrelépéseket kell elérni annak érdekében, hogy a novemberre tervezett rendkívüli találkozó alkalmával sor kerülhessen a kilépési megállapodás aláírására – tette hozzá.

„Noha jelentősen előreléptünk a kilépési megállapodást illetően, még mindig sok munkánk van a jövőbeni kapcsolatok és néhány kulcsfontosságú részlet tisztázása terén” – fogalmazott.

A migráció kérdésével kapcsolatban a német kancellár hangsúlyozta, a Törökországgal kötött szerződéshez hasonló egyezmény létrehozására van szükség az észak-afrikai országokkal is. Mint elmondta, a tagországi vezetők megegyeztek abban, hogy fokozzák a párbeszédet Egyiptom mellett Marokkóval, Líbiával és Tunéziával is. Véleménye szerint a szoros partnerség érdekében javítani kell az együttműködést a gazdaság fejlesztése és a magánberuházások terén. Továbbá ki kell terjeszteni az unió határvédelmi ügynöksége (Frontex), és az annak keretében működő Európai Határ- és Partvédelmi Őrség mandátumát az észak-afrikai térségre is.

Merkel véleménye szerint azok a tagállamok, amelyek nem akarnak átvenni menekülteket más tagállamoktól, azok pénzügyileg járulhatnának hozzá a más országokban okozott migrációs kiadások csökkentéséhez.

Kijelentette, noha a 2015-ös adatokhoz képest csökkent a migrációs áramlás Európába , a menekültek igazságosabb elosztására azonban továbbra is szükség van.

Emmanuel Macron francia elnök véleménye szerint a Brexitre vonatkozó londoni javaslat jelenlegi formájában elfogadhatatlan, az Európai Unió soha nem fog olyan megállapodást elfogadni Nagy-Britannia unióból való kilépéséről, amely számára hátrányos, különösen a gazdasági kérdések tekintetében.

Reményét fejezte ki, hogy London új javaslatokkal áll elő az októberi uniós csúcstalálkozón annak érdekében, hogy valódi eredményeket lehessen elérni a megállapodás még továbbra is nyitott kérdéseit illetően. Mint mondta, a brit miniszterelnök részéről helyes és bátor lépés volt a javaslatok ismertetése, ugyanakkor az unióban maradó 27-ek egyetértenek abban, hogy az egységes piac nem szenvedhet csorbát – emelte ki Macron.

Theresa May brit miniszterelnök az informális salzburgi EU-csúcs után közölte, rövidesen új javaslattal áll elő az ír határ ügyében. A találkozón a többi uniós tagállam arra kérte a brit kormányt, hogy „dolgozza át” a korábbi javaslatát az Észak-Írország és Írország közötti határ Brexit utáni helyzetét illetően. May a sajtótájékoztatóján leszögezte: biztosítani kell, hogy semmi olyan ne történjék, ami elvágja Észak-Írországot az Egyesült Királyság többi részéről.

A fő feladat annak megoldása, hogy Nagy-Britannia kilépése után is biztosítsák az áruk szabad mozgását Észak-Írország és az uniós tag Írország között. Kijelentette azt is, hogy az unió részéről nem volt olyan ellenjavaslat az ő felvetésére, amely elfogadható volna Nagy-Britannia számára. Az Egyesült Királyság nem osztható fel két vámterületre – tette hozzá.

„Jelenleg nincs olyan ellenjavaslat az asztalon az Európai Unió részéről… amely tiszteletben tartja az Egyesült Királyság integritását, és amely tiszteletben tartja a (kilépésről szóló) népszavazás eredményét” – mondta.

Jelenleg Nagy-Britannia tette az egyetlen komoly és hitelt érdemlő javaslatot – tette hozzá. May közölte: London felkészül arra is, hogy Nagy-Britanniának a kilépésről szóló megállapodás nélkül kell elhagynia az uniót, ha nincs számára elfogadható javaslat.„

”Az idő rövid. El akarjuk kerülni, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül hagyja el az uniót, de erre is felkészülünk„ – mondta Leo Varadkar ír miniszterelnök a tanácskozást követően. Írország mindent elkövet annak érdekében, hogy megszüntessen minden akadályt a kereskedelem, valamint az áruk és az emberek szabad mozgása előtt – tette hozzá.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök nem támogatta a Frontex mandátumának tervezett kiterjesztését, országa – mint fogalmazott – előnyösebbnek tartaná, ha a szükséges beruházásokkal inkább Afrikát segítenék.

Conte szerint a javaslattal van egy politikai probléma is. Egy ilyen jellegű uniós szolgálat működése problémát jelent a nemzeti szuverenitás szempontjából – vélekedett. Beszámolt arról is, hogy a tanácskozáson ismét előterjesztette a menekültek tagországok közötti elosztásának tervét. Kijelentette, nem a helyes megoldás az, ha azok az országok, amelyek nem vesznek át menekülteket másoktól, anyagilag járulnának hozzá a többi tagállam migrációhoz kötődő kiadásaihoz.

”Ez nem az a szolidaritás, amit akarunk. Egy közös elkötelezettségre gondolok a menekültek elosztása mellett. Minél tovább várunk, annál nagyobb nehézségekkel kell szembenézni mindannyiunknak – fogalmazott az olasz miniszterelnök.

