EU-csúcs - Theresa May váratlan és megalázó veresége

2018. szeptember 21. 12:28

Pénteki brit sajtóvélemények szerint Theresa May miniszterelnök váratlan és megalázó vereséggel volt kénytelen hazatérni az előző napi informális salzburgi EU-csúcsról.

A találkozó utáni sajtóértekezletén Donald Tusk, az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanács elnöke működésképtelennek nevezte a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) utáni időszak kapcsolatrendszerére kidolgozott brit javaslatcsomag egyes kritikus fontosságú, mindenekelőtt a kereskedelmi szabályozásról szóló elemeit.

A The Times című konzervatív brit napilap szerint Theresa May újabb lázadással lehet kénytelen szembenézni saját konzervatív párti hátországán belül a salzburgi csúcson a többi uniós vezető részéről elszenvedett megaláztatás után.

A brit kormány nyáron kidolgozott javaslatcsomagja jóval szorosabb kapcsolattartást indítványoz az EU-val, mint amilyent a keményvonalas tory Brexit-tábor látni szeretett volna. A brit indítvány egyik legsarkalatosabb eleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabályok kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, olyan módon, mintha Nagy-Britannia és az Európai Unió "kombinált vámtérséget" alkotna.

A The Times szerint Donald Tusk a brit kormánytisztviselőket is váratlanul érő "rajtaütéssel" bélyegezte működésképtelennek és vetette el ezt a javaslatcsomagot, válságot okozva a brit kormányon belül is, amelynek több prominens tagja azt fontolgatja, hogy megpróbálja rávenni Mayt a "chequersi csomag" ejtésére.

A javaslatcsomagot júliusban, a brit kormányfők vidéki rezidenciáján, Chequersben fogadták el egy kihelyezett kabinetülésen.

A Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának frontembere, Boris Johnson ezután lemondott külügyminiszteri tisztségéről, azzal a véleményével indokolva döntését, hogy a chequersi javaslatcsomaggal az Egyesült Királyság "a gyarmati státus felé vette az irányt".

Nem sokkal később távozott posztjáról David Davis volt Brexit-ügyi miniszter is.

A The Times név nélkül idéz egy EU-párti tory képviselőt, aki szerint a kérdés most az, hogy a Salzburgban történteket Theresa May "miként élheti egyáltalán túl". A képviselő szerint ugyanis a salzburgi csúcs a Brexit-tábort erősítette, és megkérdőjelezte a kormányfő vezetői szerepét, olyan helyzetet teremtve, amely 48 órával korábban még nem létezett.

A lap szerint Theresa Maynek égetően szüksége lett volna jó hírekre, ehelyett azonban megalázva tért haza Salzburgból, miután hibák sorozatát követte el az uniós hangulat félreértelmezésével.

A Financial Times című londoni gazdasági napilap pénteki értékelése is azt emelte ki, hogy Donald Tusk a brit kormány számára váratlan ultimátummal állt elő, kilátásba helyezve, hogy ha London néhány héten belül nem tesz döntő jelentőségű lépéseket az ír-északír határ ellenőrzésének kérdésében - amely jelenleg a Brexit-tárgyalások legsarkalatosabb vitapontja -, akkor a tárgyalási folyamat lefullad.

A lap szerint az EU eddig súlyt helyezett arra, hogy csak mérsékelt bírálatokkal illesse a chequersi javaslatcsomagot, nem akarván súlyosbítani Theresa May hazai problémáit.

Az uniós vezetés azonban most úgy döntött, hogy a kétértelmű beszéd ideje lejárt, és ezentúl nem fogják enyhíteni a Londonra gyakorolt nyomást, akkor sem, ha ezzel közvetve Boris Johnsonhoz Brexit-táborát erősítik - áll a Financial Times elemzésében.

MTI