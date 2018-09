Johann Gudenus: Magyarország a helyes úton halad

2018. szeptember 22. 10:57

„Elítéljük a Sargentini-jelentést és az Európai Parlament által alkalmazott eljárást” – nyilatkozta az osztrák Szabadságpárt, az FPÖ frakcióvezetője az M1-nek. Johann Gudenus, aki hazájában az Osztrák–Magyar Barátságot ápoló bizottság elnöke, úgy fogalmazott, el kellene ismerni a magyarországi folyamatokat.

Magyarország Ausztria egyik fontos partnere, komoly történelmi hagyományok és történelmi barátság van a két ország között – mondta Johann Gudenus, aki sajnálatosnak tartja, hogy a jelentést megszavazták az Európai Parlamentben. Szerinte az eredmény megkérdőjelezhető, hiszen a tartózkodásokat nem vették figyelembe, vagyis a döntés önkényes volt.

Úgy véli, Magyarország az utóbbi években felelősségteljesen járt el a migrációval kapcsolatos kérdésekben. Megvédte a saját és külső határait, Orbán Viktor miniszterelnök komolyan vette a feladatot. Az Európai Unió ezzel szemben nem vette komolyan saját szabályait, melyeket saját maga alkotott, és ezért ítéltek el egy országot – mondta el a politikus az M1-nek adott exkluzív interjúban.

Elítéli a Sargentini-jelentést

Véleménye szerint az, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár megszavazta a jelentést, valószínűleg a küszöbön álló európai parlamenti választásokkal függ össze. Johann Gudenus hangsúlyozta, csak pártja nevében beszélhet, de az egyértelmű, hogy az FPÖ koalíciója elítéli a jelentést, és az Európai Parlament által alkalmazott eljárást.

Beszélt arról is, hogy az utóbbi években, az Európai Unió területén sok terrortámadás történt, és a legtöbb terrorista migránsként érkezett Európába. Felelőtlen döntésnek tartja, hogy az Európai Unió néhány tagállama ellenőrzés nélkül engedte be ezeket az embereket. A szélsőséges iszlamizmust hozták be, amely terrorizmusba torkollott. Sokan váltak áldozatává ezeknek a támadásoknak, és ezt fel kellett volna ismerni.

„Merkel a migráció szülőanyja”

Szerinte Angela Merkel német kancellár már önmagában egy ellentmondás. Az utóbbi évek azt mutatják, hogy már nem teljesen ura a helyzetnek. A döntései nem érthetők, és ezek jelentős részben felelősek a migrációs krízis kialakulásáért. Úgy véli, ő a migráció szülőanyja az Európai Unióban. Az EU egy szentségtelen szövetséggé vált, amelyben baloldali pártok és iszlám irányzatok lépnek fel azok ellen, akik észszerűen védeni akarják Európát – hangsúlyozta.

A migránsok nem európaiak

Johann Gudenus szerint komoly veszélyeket jelent Európára a tömeges bevándorlás, hiszen a migránsok idegen kultúrákból érkeznek, ők nem európaiak. Másfajta életmódot hoznak magukkal, egy olyan ideológiát, a „saríát”, amelyet az európai jogrend fölé akarnak emelni. Lenézik a nőket, az antiszemitizmust és az intoleranciát. Európa ezzel ellentétben mindig is a demokrácia, a polgári jogok és a szabadság helye volt. Ezt akarja a tömeges bevándorlás szétrombolni, ezért közösen kell küzdeni ellene.

A politikus jó kapcsolatot ápol Orbán Viktor miniszterelnökkel, és nemsokára személyesen is Budapestre látogat. Hangsúlyozta, a jövőben intenzívebb együttműködést szeretne kialakítani, és ápolni fogja a két ország között meglévő barátságot, Magyarország az utóbbi években megmutatta, hogy a helyes úton halad. Úgy véli, a visegrádi országok jó politikát folytatnak, ami a határvédelmet és az identitás megőrzését illeti.

hirado.hu - M1