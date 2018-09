Brexit - Nehéz lesz megtenni a következő lépéseket

2018. szeptember 22. 11:43

Holtponton vannak a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről folyó tárgyalások. Theresa May brit miniszterelnök szerint azért akadt meg a folyamat, mert az Európai Unió nem adott magyarázatot arra, hogy a beterjesztett, ám a salzburgi informális EU-csúcson elvetett brit javaslatcsomag miért ásná alá az unió egységes belső piacát.

A brit kormány azt szeretné, ha együttes szabályok mentén létrejönne egy közös szabadkereskedelmi térség az EU-val, vagyis ha Nagy-Britannia és az Európai Unió lényegében egy „kombinált vámtérséget” alkotna. Azt, hogy a salzburgi csúcson nagy ellenállásba ütközött a kezdeményezésük, a brit sajtó váratlan és megalázó vereségként könyvelte el.

Theresa May Chequers-tervének egyik sarkalatos eleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabályok kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására olyan módon, mintha Nagy-Britannia és az Európai Unió kombinált vámtérséget alkotna.

A közös piaci elveket ez az elképzelés ássa alá, mert az áruk és a szolgáltatások együtt mozognak szabadon – magyarázta Feledy Botond külpolitikai szakértő az M1 esti műsorában.

Theresa May nagy kockázatot vállalt

Theresa May nagy kockázatot vállalt, hiszen az elmúlt időszakban már két oldalról is éles bírálatot kapott a Chequers-terve. Egyrészt bírálja a Brexit-tábor, többen már le is mondtak emiatt, és most az Európai Unió is kinyilvánította nemtetszését, mert a terv megbontaná az áruk és a szolgáltatások egységét – fogalmazott Egedy Gergely Nagy-Britannia-szakértő. Hozzátette, sokakat meglepetésszerűen ért, hogy ilyen negatív visszhangot kapott May terve Salzburgban, azonban ezt sejteni lehetett.

A brit kormány számára azért volt megdöbbentő, hogy az Európai Unió legfelsőbb vezetése úgymond visszadobta a tervet, mert Theresa May határozottan állította, hogy a Chequers-tervvel sikerül előrehaladni a Brexit-folyamatok kapcsán – erről tájékoztatott az M1 londoni tudósítója. Hozzátette, ugyanakkor az Európai Unió már régóta hangsúlyozta, hogy az egységes piaci elvet nem lehet megbontani.

Theresa May brit miniszterelnök (Fotó: MTI/APpool/Jack Taylor)

Nehéz lesz megtenni a következő lépéseket

Theresa May a salzburgi informális csúcs után adott interjújában továbbra is értetlenségének adott hangot, és a Brexit-folyamatok történetében először használta azt a kifejezést, hogy a „tárgyalások holtpontra jutottak”. A jelenlegi helyzet után a következő lépéseket nehéz lesz megtenni, kérdés, hogy ki fog először kompromisszumot kezdeményezni a másik féllel – közölte a tudósító.

Theresa May Londonban egyfajta kétfrontos harcot is vív, hiszen Nagy-Britanniában a konzervatív párt keményvonalas Brexit-tábora sem fogadja el a tervet, mondván, hogy túl szoros kapcsolat maradna meg az Európai Unióval, de a konzervatív párt EU-párti frakciója sem ért egyet a javaslattal, ők úgy vélik, nem elégséges az a garancia, amelyet a terv nyújtana a jövőbeni kapcsolatrendszerre. A tudósító hozzátette, az ellenzék teljes mértékben elutasítja a Chequers-tervet.

Theresa May szűk mozgástérrel rendelkezik

Theresa May jelenleg nagyon szűk mozgástérrel rendelkezik a brit parlamentben. Kérdés, ha bármilyen megállapodás is létrejön az unióval Brexit-ügyben, azt el tudja-e fogadtatni a parlamenttel. Ha nem sikerül, az a jelenlegi kormány azonnali végét jelentené – mondta az M1 tudósítója.

Egyre több vészforgatókönyv lát napvilágot a kilépés kapcsán, de az már most látszik, hogy Theresa May helyét senki nem venné át szívesen.

hirado.hu - M1