Bangóné megint megszólalt

2018. szeptember 22. 15:52

MSZP: a kormány hamisított statisztikákkal fedné el a szegénységet

Az MSZP szerint a kormány hamisított statisztikákkal próbálja elfedni "a brutális szegénységet" és az egyre inkább növekvő területi társadalmi különbségeket.

Bangóné Borbély Ildikó, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón azt mondta: a korábbi kormányoknak 2014-ig minden év őszén kellett közzétenniük a szegénységi mutatókat, a kabinet azonban 2015 óta nem közöl adatokat a szegénységi helyzetről, a következő évtől pedig már a létminimum-számítást is megszüntették.

Hangsúlyozta, a szegénység legjobban a gyerekeket, a fiatalkorúakat, az egyszülős családokat, a munkanélkülieket és a romákat sújtja, ugyanakkor - tette hozzá - a kormányfő mégsem beszél a gyermekszegénységről, a lakhatási válságról, a nyugdíjasok szegénységéről, az egészségügy válságáról és a kivándorlásról

A legszegényebb járásokban az egy főre jutó havi jövedelem alig, vagy nem is éri el a 47 ezer forintot, a budapesti és a borsodi átlagkeresetek között pedig több mint nettó 110 ezer forint a különbség - fejtette ki.

A szocialista politikus szólt arról is: a dolgozói szegénység is növekedett, és ennek következtében mára minden tizedik állással rendelkező kénytelen szegénységben élni.

Pál Tibor, az MSZP ferencvárosi önkormányzati képviselője elmondta, a IX. kerületben is egyre nagyobb problémát jelent a megélhetés még a munkahellyel, jövedelemmel rendelkezőknek is, az iskolarendszer pedig ahelyett, hogy csökkentené, inkább tovább növeli a társadalmi különbségeket.

MTI