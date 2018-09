Egy hazug színjáték zajlik az Indexnél

2018. szeptember 22. 21:03

Megint hazudik az Index, ezúttal az állítólagos függetlenségről. Miután Spéder Zoltán eladta az Index.hu-ban meglévő közvetett tulajdonrészét a portál szerkesztősége, mint a „minőségi újságírás utolsó szigete” kiadta függetlenségi nyilatkozatát és sokadszorra is kijelentette magáról, hogy az Index ők továbbra is marad független. Az Echo TV Troll című műsorának legutóbbi adásában elhangzott, a korábbi indexes pálfordulásokból kiindulva ez az egész ügy a fekete öves gyűlölködők egy újabb óriási színjátéka. Troll Szarvas Szilveszterrel, Boros Bánk Leventével és Pindroch Tamással. Műsorvezető: M. Dobos Marianne.

Az Index sohasem volt független és sosem lesz az – szögezte le Szarvas Szilveszter, a PestiSrácok.hu főszerkesztő-helyettese, akinél egyebek között az verte ki a biztosítékot, hogy létrehozták a Szabadindex.eu oldalt, amelyen egy barométer „függetlennek” jelzi a szerkesztőséget.

Ez egy újabb bizonyíték a fake news-ra. Könyörgöm, az hol függetlenség, hogy a Földesmesék alatt megjelenhet Soros György neve, mint támogató? – tette fel a kérdést Szarvas Szilveszter.

Boros Bánk Levente, a Médianéző ügyvezetője szerint „a történet végén úgyis lesz egy tulajdonos, akit ki kell majd szolgálni”. Kiemelte, az indexesek mindig azt írják magukról, hogy oknyomozók.

Nyomozzák már ki, hogy mi van velük! Nem érdekli őket, hogy kik a tulajdonosok? Hogy mi lesz a sorsuk? – vetette fel Boros Bánk Levente

Pindroch Tamás, a Figyelő főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, ugyanez a történet játszódott le Simicska Lajos alatt is, az Index akkor is bizonygatta a nagy függetlenségét, pedig emlékezhetünk rá, miként is tolták Simicska szekerét.

Boros Bánk Levente szerint az Index utasításra bármelyik párt, sőt, ha arról van szó az elvtelensége miatt még a kormánypárt mögé is beállna.

A teljes adás IDE kattintva érhető el!

echotv.hu