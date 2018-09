FT: A Fidesz kultúrharca elért Nyugatra

2018. szeptember 22. 23:57

A Magyar Idők hasábjain meghirdetett és később Orbán Viktor miniszterelnök által is megerősített kultúrharcról ír a Financial Times.

A lap tudósítója - a 444.hu szerint - megszólaltatta Alföldi Róbertet, a Nemzeti Színház korábbi igazgatóját, aki azt mondta, a valaha pezsgő magyar kulturális élet szabadsága egyre szűkül, és a színházigazgatók öncenzúrájára panaszkodott.

"Felépítettek egy rendszert, ami most magától teszi a dolgát. A színházigazgatókat már nem kell felhívni vagy behívni őket a minisztériumba, maguk is tudják, mit várnak el tőlük."

A Financial Times szerint a Fidesz oktatási átalakításai, valamint a kulturális és akadémiai szférával indított harcai az Orbán által túlságosan liberális értékrendű EU elleni háború belföldi frontjai. A lap a 444.hu szerint megemlíti a hazafias nevelés óvodai tananyagba emelését és a CEU státuszán keresztül is vívott, Soros György elleni hadjáratot is.

A cikkben megszólal Krekó Péter a Political Capital igazgatója is, aki a lapnak úgy vélekedett, hogy az Orbán-rezsim az intézményi függetlenség minden formáját gyengíteni igyekszik, és arra hajt, hogy minden ügyet ideológiák és világnézetek harcaként állítson be. Krekó szerint a mostani kultúrharc lényege, hogy a Fidesz az oktatás és a kultúra fölött is átvenné a hatalmat.

