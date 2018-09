Megnyitott a müncheni Oktoberfest

2018. szeptember 23. 09:05

185. alkalommal nyitotta meg a kapuit Münchenben az Oktoberfest. A sörfesztivál 2 hetére rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezetettek be.

A hagyományoknak megfelelően Dieter Reiter, München polgármestere csapolta meg az első hordót az Oktoberfest hivatalos megnyitóján. Az első napon hatalmas, bajor népviseletbe öltözött tömeg vette birtokba a sörsátrakat, ahol a folyékony kenyér mellé perecet grillezett csirkét, halat, perecet, kolbászt, és disznót fogyaszthatnak a fesztiválozók.

Az első sörünnepet 1810-ben rendezték meg, egy müncheni polgár ötlete nyomán, I. Lajos trónörökös és Terézia szász–hildburghauseni német hercegnő házasságkötésének tiszteletére. És olyan jól sikerült, hogy azután is megtartották az ünnepséget, igaz a programból idővel kikoptak a lóversenyek.

Foto: Schneider-Press

A kéthetes rendezvényre szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be, és ezúttal nemcsak térfigyelő kamerákat szereltek fel, hanem több rendőrön testkamera is lesz. Sőt, olyan különleges járőröket is bevetnek, akik a körözött személyeket arcvonásaik alapján tudja majd kiszúrni.

„Senki nem fogja észrevenni azonnal, hogy a kamerák számát 38-ról, 47-re növeltük. Senki nem fogja kiszúrni a szuper képességű arcfelismerőket. Szerintem a müncheni rendőrség sok mindent megtett tavaly óta, hogy ez egy biztonságos buli legyen” – mondta a rendőrségi szóvivő.

Idén is több mint 6 millió látogatót várnak a szervezők, akik úgy számolnak, az október 7-i zárásig 7 millió liter sör fogy el.

München főpolgármestere Dieter Reiter (SPD) és a TV-szakács Alfons Schuhbeck Foto: Agency People Image

HírTV