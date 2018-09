Az ítéletidő több országban is nagy károkat okozott

2018. szeptember 24. 22:57

Németországban, Csehországban és Lengyelországban jelentős károkat okozott a hidegfronttal érkezett ítéletidő. Az Alpok és a Kárpátok hegyei Magyarországot megvédték. A németeknél halálos áldozatot is követelt a vihar, a lengyeleknél csaknem 160 ezer család maradt áram nélkül.

Németország középső és déli részeibe hatalmas esőzéssel érkezett meg a Fabienne néven emlegetett vihar. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék árasztotta el az utakat, több házból a tűzoltóknak kellett kiszivattyúzniuk a beömlő esővizet.

Az erős szél több épület tetejét megbontotta, fákat csavart ki. Egy bajorországi kempingben egy 78 éves nő életét vesztette, amikor rádőlt egy fatörzs. Egy négyéves kisfiú pedig életveszélyesen megsérült, amikor autójuk egy kidőlt fa alá szorult.

Csehországban csaknem egész éjjel dolgoztak a tűzoltók az ország keleti és déli részein. Félszáz tűzesethez és mintegy száz balesethez riasztották őket, a viharos szél által kidöntött fáktól kellett megtisztítaniuk néhány útszakaszt. A kidőlt fatörzsek háztetőket és autókat is megrongáltak, sok helyen megbénult a közlekedés.

Komoly károkat okozott a vihar Lengyelország déli részén is. A Tátrában 130 kilométer/órás sebességet is meghaladó széllökéseket is mértek. Itt is főként a kidőlt fák és leszakadt ágak okoztak gondot, a szél számos ház tetejét megbontotta. Megsérültek az elektromos vezetékek is, hétfő reggelre csaknem 160 ezer háztartás maradt áram nélkül.

Az ítéletidő hasonló káoszt hagyott maga után a határ szlovákiai oldalán is. A Kiszucai régióban egész éjjel dolgoztak a tűzoltók, hogy eltávolítsák a tövestül kidőlt fákat. Több helyen is a házakról kellett leemelni a kidőlt törzseket. A kidöntött fák megrongálták az elektromos vezetékeket is, hétfőn reggel 2500 háztartásban nem volt áram Szlovákiában.

hirado.hu - M1