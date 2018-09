Hangos vita jellemezte a Jobbik frakcióülését

2018. szeptember 24. 23:42

Nem cáfolta a Jobbik szóvivője, hogy ott volt Vona Gábor korábbi pártelnök a szezonnyitó frakcióülésén és azt sem, hogy vita alakult ki több jelenlegi képviselő és Vona Gábor között. A sajtó egy része arról írt a napokban, hogy hangos vita, kiabálás is volt az ülésen. Sőt voltak, akik egy patkányhoz hasonlították Vona Gábort. A szóvivő szerint konfliktus nincs, csak nem mindig találkoznak a vélemények a párton belül.

Nem számít, hogy hány tagja van a Jobbiknak – mondta a párt szóvivője arra a kérdésre, hogy a tömeges kilépés után mennyien maradtak a pártban. Jakab Péter az M1 kérdésére hozzávetőlegesen sem tudta megmondani, hogy mekkora a tagság. A szóvivő mindössze annyit mondott: szerinte pont elegen vannak.

Dúró Dóra frakcióból való kizárása után napról napra romlik a helyzet. Az anyagi és morális csődhelyzetbe sodort pártnak nincs jövője – ezt írta a Jobbik zuglói szervezetének volt elnöke pénteken, miután a helyi tagság feloszlatta magát. Czeglédi János szerint a tisztújítás óta a Jobbik egyre inkább balra tolódik, a húszfős alapszervezet ezért úgy döntött, hogy otthagyja a pártot.

Az elmúlt hónapokban szinte hetente oszlatta fel magát egy-egy jobbikos alapszervezet, vagy hagyták ott az egykori tagok a pártot. A kilépők közül szinte mindenki a Toroczkai László féle Mi Hazánk Mozgalomban folytatta. A Jobbik mostani vezetősége viszont azt hangoztatta: elenyésző, maximum egy-két száz a kilépők száma.

Az origo.hu információi szerint viszont most már a tagság is számon kérte a pártvezetést a kilépések miatt. A Jobbik frakcióüléséről több tag is azt mesélte a portálnak, hogy a botrány akkor tört ki, amikor Szabó Gábor pártigazgató nekik sem mondott pontos számot arról, hogy mennyien hagyták ott a Jobbikot.

A vitát állítólag Vona Gábor felszólalása robbantotta ki, aki azt mondta: szerinte a már kilépett Toroczkai László és a még mindig alelnök, Volner János a felelős a Jobbik széteséséért. Amire Volner János úgy válaszolt, hogy a Jobbikot éppen Vona Gábor miatt hagyták ott már több ezren. Ezután a másik alelnök Stummer János is számon kérte Vona Gábort, nincs-e lelkiismeret-furdalása, amiért „elsőként hagyta ott a süllyedő hajót, mint egy patkány” – szólt a kérdés.

Jakab Péter hétfőn egészséges demokráciának nevezte a frakcióülésen történteket, bár azt nem cáfolta, hogy valóban volt szóváltás Vona Gábor és Volner János, valamint a párt több tagja között. A szóvivő ennek ellenére továbbra is azt állítja, hogy a pártban minden rendben.

Galló Béla politológus szerint a Jobbik még mindig nem heverte ki az áprilisi kudarcot, amire addig nem is lesz esély, amíg Vona Gábor a háttérből továbbra is belefolyik az irányításba. Hozzátette: jó esély van arra is, hogy a Jobbik májusig további mozgalmakra és újabb kispártokra oszlik.

hirado.hu - M1