Szent Mihály-napi fesztivál a Szentendrei Skanzenben

2018. szeptember 25. 09:58

Népi iparművészek, a Kárpát-medence különböző régióiból érkező zenészek, táncosok és előadóművészek vendégszerepelnek szombaton a Szentendrei Skanzenben, a Szent Mihály-napi Népművészeti Fesztiválon.

Szent Mihály napja Európa-szerte ismert pásztorünnep, amikor a pásztorok, gulyások, csikósok behajtották a legelőről az állatokat a téli szálláshelyre. Ezt a hagyományt felelevenítve az állattartáshoz, pásztorkodáshoz köthető népi mesterségek mutatkoznak be hétvégén a Skanzenben - olvasható a szabadtéri múzeum közleményében.

A helyszín vendégül látja a népművészet mestereit és ifjú mestereit, így a portákon bemutatót tart Gosztonyi Zoltán csont- és fafaragó, Farkas Gergely nemezkészítő, Sipos Tamás bőrműves, a Magyarországi Kovácsműves Céh kovácsai, Legeza Márta kosárfonó, valamint Dede Orsolya gyapjúszövő is.

A kézműves foglalkozásokon lehet majd pásztorbotot faragni, nemezelni, ujjbábot és csuhéállatot készíteni, gyertyát mártani vagy fazekas mesterség fortélyait elsajátítani.

A meghívott előadók pásztoros meséket mondanak, de lesz lehetőség ügyességi játékok kipróbálására is.

Délután ingyenes gálaműsor veszi kezdetét, ahol a népművészet mestere és a népművészet ifjú mestere címmel kitüntetett zenészek, táncosok állnak együtt színpadra. A fellépők között lesz mások mellett Fekete Antal "Puma", a Dalinda, a Horsa Banda, a Tükrös zenekar, Kubinyi Júlia, a Fordulj Kispej Lovam táncegyüttes és még sokan mások.

Felcsendülnek moldvai és roma dallamok, felvidéki énekek, valamint bemutatják a gyimesi, szatmári és Küküllő menti táncokat is a meghívott előadók.

A rendezvény része a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 25 év, 25 nap, 25 esemény című programsorozatának is. Az NKA 2018-ban ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját, ezért szeptember 23. és október 17. között 25 év, 25 nap, 25 esemény cím az NKA valamennyi kollégiuma önálló programmal mutatkozik be Budapest mellett az ország különböző kis- és nagyvárosaiban, valamint határon túli településeken is. A sorozat célja, hogy minél szélesebb körben bemutassa az NKA tevékenységét és eredményeit, valamint a kulturális élet azon területeit, ahol a szervezet működésének köszönhetően maradandó értékek, alkotások, művek születhettek és születnek ma is.

MTI