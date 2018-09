Egyre többen tanulnak magyar iskolában Kárpátalján

2018. szeptember 25. 10:32

Kárpátalján az elmúlt évhez képest idén szeptemberben közel 10 százalékkal több gyermek kezdte meg a magyar általános iskolát. Már alig van olyan magyar család, aki gyermekét ne magyar iskolába íratná Kárpátalján, és nagyon sok vegyesházasságban vagy tisztán ukrán családokba született gyermeket is magyar iskolába íratnak. Kárpátalján a magyar nyelv és a magyar iskola egyértelmű felértékelődése tapasztalható.

A tanév elején adta át a 89 kárpátaljai általános iskolában magyar összefogást jelképező ösztöndíját a Rákóczi Szövetség – tájékoztatott Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke az M1 kedd reggeli műsorában. Hozzátette, az ösztöndíj értéke 10 ezer forint tanulóként, amit támogatási szerződés keretében vehettek át az iskolakezdők szülei.

A tavalyi évhez képest, idén 10 százalékkal több, pontosan 1906 kárpátaljai gyermek kezdte meg a tanévet magyar iskolában, annak ellenére is, hogy jelenleg mi zajlik az országban – mondta Csáky Csongor – Ukrajnában folyamatos nyomásgyakorlás éri a magyar közösséget, de a szülők mégis úgy gondolják, hogy egy magyar iskola többet nyújt az ő gyermeküknek, ez tükröződik vissza a számokban is – magyarázta.

Ukrán gyerekek is járnak magyar iskolába

Arról is beszélt, hogy egyre több ukrán nyelvű gyermeket is magyar iskolába íratnak be a szülők. Itt olyan családokról van szó, akiknek még nagyszüleik vagy dédszüleik tudtak magyarul, adott esetben még magyar állampolgárok is voltak, és úgy gondolják, fontos egy olyan ország nyelvének ismerete, amely a határ közelségében van.

Úgy véli, az ukrán és a magyar emberek között nincs semmilyen feszültség a hétköznapokban, szerintük a magyar nyelv egyfajta „kapu Európa felé”. Emellett pedig nyitottak az együttműködésre és a magyarság irányába is – hangsúlyozta Csáky Csongor.

A kormány erősen tiltakozik az ukrán nyelvtörvény ellen

A nyelvtörvénnyel kapcsolatban elmondta: az a törvény, amelyet nemrég elfogadtak, azt vetíti elő, hogy csak alsó tagozatokban tanulhatnak mindent magyarul a gyermekek, a felső tagozatnál már minden tantárgy ukrán nyelven folytatódna, egy magyar nyelvóra kivételével.

Hangsúlyozta, bíznak abban, hogy megmaradnak a teljes szervezettségű magyar iskolák Ukrajnában. A magyar kormány erősen tiltakozik az ukrán nyelvtörvény ellen, és mindent megtesz a kárpátaljai magyar gyermekekért. Úgy véli, az ukrajnai választások után lecsendesedhetnek a kedélyek, és talán a magyar oktatás is helyre kerül.

hirado.hu - M1