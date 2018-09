Új Közlekedési Múzeum - Kiválasztották a 15 pályázót

2018. szeptember 25. 12:23

Lezárult az Új Közlekedési Múzeum nemzetközi tervpályázatának előminősítési szakasza: a 11 meghívott építésziroda mellett négy újabb pályázó kapott lehetőséget a megmérettetésen való részvételre.

Az Északi Járműjavító területén megvalósuló, nagyszabású kulturális fejlesztésre kiírt pályázat világszerte nagy érdeklődést váltott ki, összesen 90 érvényes részvételi jelentkezés érkezett - közölte a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kedden az MTI-vel.

A közleményben idézik a múzeum főigazgatóját, aki kiemelte, hogy a beruházás Európa egyik legjelentősebb, barnamezős területen végrehajtott kulturális projektje, amely izgalmas építészeti, városfejlesztési, örökségvédelmi és tájépítészeti kihívást jelent.

A pályázók köre, a világhírű nemzetközi és neves hazai szakemberek jelenléte garantálja, hogy a bírálóbizottság a legmagasabb szakmai színvonalat képviselő pályaművek benyújtói közül választhatja ki a nyertes tervezőt - hangsúlyozta Vitézy Dávid.

A múzeum a pályázat kiírását megelőzően 11 neves hazai és világhírű külföldi építészirodát kért fel a részvételre. Az előminősítés során a meghívottak mindegyike referenciákkal igazolta, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A fennmaradó négy helyre bármely tervező jelentkezhetett, aki teljesítette ugyanezen szakmai kritériumokat.

A tervpályázaton résztvevő irodák között van Magyarországról a 3H Építésziroda, az Építész Stúdió és a KÖZTI Zrt., Németországból az Atelier Brückner és a gmp International, Nagy-Britanniából pedig az Amanda Levete Architects, a Caruso St John Architects és a David Chipperfield Architects. Pályázhat a New York-i székhelyű Diller Scofidio + Renfro, a francia Lacaton & Vassal Architectes és a dán Bjarke Ingels Group is.

Számos építésziroda nemzetközi partnerekkel pályázik. Együtt indul a kiíráson a magyar CÉH Zrt. és a brit Foster & Partners; a francia Reichen et Robert & Associés, a New York-i székhelyű Ralph Appelbaum Associates és a magyar PLANT Atelier Kis Péter; a dán Schmidt Hammer Lassen Architects, az amerikai Perkins+Will, a bath-i székhelyű BuroHappold Engineering és a dán JAC Studios; valamint két New York-i székhelyű iroda is, az Eisenman Architects és a Beyer Blinder Belle.

A nemzetközi tervpályázat eredményhirdetése 2019 első negyedévében várható, a beadott pályamunkákat rangos hazai és külföldi szakemberekből álló bírálóbizottság értékeli Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója elnökletével, a zsűri társelnöke Makovényi Ferenc, a Magyar Építész Kamara elnökségi tagja.

A bizottság tagja lesz Baán László, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója; Enric Batlle építész és tájépítész; Demeter Nóra építész, a Budapesti Építész Kamara delegáltja; Kristin Feireiss építészeti és design kurátor, író; Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára; Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkára; Pedro Gadanho építész, kurátor, a lisszaboni Művészeti, Építészeti és Technológiai Múzeum igazgatója; György István, Budapest Főváros kormánymegbízottja; Z. Halmágyi Judit építész; Pieter Jonckers, a Train World Brussels igazgatója; Kócziánné Szentpéteri Erzsébet, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum nyugalmazott főigazgatója; Mártonffy Miklós, Budapest Főváros Városépítési Főosztályának vezetője; Pap Sándor, Kőbánya alpolgármestere; Marcela Steinbachová építész; Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program vezetője és Winkler Nóra művészeti újságíró.

A tervpályázattal kapcsolatos eseményekről a pályázat saját honlapján, a www.newtransportmuseum.hu oldalon található további információ.

MTI