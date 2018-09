Polkorrektségtől mentes Velencei kalmár Kolozsvárott

2018. szeptember 25. 14:24

Shakespeare Velencei kalmár című művének a politikai korrektségtől mentes bemutatójára készül a Kolozsvári Állami Magyar Színház. A bemutatóról szóló keddi sajtótájékoztatón Tompa Gábor rendező és Visky András dramaturg beszélt az előadás kényes kérdésfelvetéséről.

Tompa Gábor elmondta, hogy a Shakespeare idejében már létező velencei gettóban játszódó történet korábbi előadásai kényes vitákat váltottak ki a zsidókérdésről, antiszemitizmusról. Hozzátette: a kolozsvári előadás a pénzhatalmi világelitben játszódik, nagyon gazdag bankárokról szól, akik azonban maguk is emberek, akiknek érzelmeik, indulataik, titkaik vannak. Az előadás egy olyan világot jelenít meg, amelyben a pénz és a profit válik az egyedüli istenné.

Visky András beszélt azokról a nehézségekről, amelyek a szöveg holokauszt utáni értelmezéséből fakadnak. A Velencei kalmárban ugyanis hangsúlyosan jelen van Shakespeare korának a keresztény zsidóellenessége, melynek az a vélekedés képezte az alapját, hogy a zsidók felelősek a megváltó haláláért.

"Shakespeare szövege politikailag nem korrekt, és ezt nem is javítottuk ki benne" - jelentette ki Visky András, aki azt is megjegyezte, hogy Al Pacino főszereplésével látta New Yorkban a Velencei kalmárt, és az az előadás figyelmen kívül hagyta a darab zsidókkal kapcsolatos kényes kérdéseit, "mesével fedték el a gettó realitását". Hozzátette: a kolozsvári előadásban ezt nem akarták elfedni.

Tompa Gábor megemlítette: a Nádasdy Ádám által készített fordítás Shakespeare szövegét a maga nyerseségében, vulgaritásában adja vissza.

A Bassaniót alakító Bodolai Balázs úgy vélte: a szöveg "aknamező, amely túlértelmezésre készteti az előadót". Hozzátette: az ezzel vívott küzdelemhez fontos segítséget nyújtott a társulatnak Papp Márta beszédtechnikus.

Az előadásban a kolozsvári színház társulatának szinte valamennyi férfi színésze fellép. Antonio szerepét Viola Gábor, a Shylockét Bogdán Zsolt játssza. Amint elmondták, januártól színpadra kerül az előadásnak egy olyan változata is, amiben szerepet cserélnek.

Tompa Gábor megjegyezte: a Velencei kalmárt az elmúlt évadban szerették volna bemutatni, de a színház anyagi gondjai miatt erre csak most kerül sor. Hozzátette: most sem biztos, hogy a pénteki bemutatóra a Dragos Buhagiar által tervezett díszlet teljes egészében elkészül.

MTI