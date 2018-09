A DK feljelenti Orbán Viktort

2018. szeptember 26. 14:53

A Demokratikus Koalíció (DK) hivatali vesztegetés, illetve hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújával feljelenti Orbán Viktort arra hivatkozva, hogy a kormányfő Garancsi Istvánnak, a Mol-Vidi FC tulajdonosának vendégeként utazott a futballcsapat külföldi mérkőzéseire.

Rónai Sándor, a párt szóvivője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján közölte azt is, a DK vagyonnyilatkozat-tételi eljárást is kezdeményez a miniszterelnökkel szemben. Hivatali vesztegetés, valamint hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt Homolya Róbertet, a MÁV Zrt. vezetőjét is feljelentik.

A politikus sajtóhírekre hivatkozva azt mondta, hogy a korábbi közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, illetve Szíjj László, a több állami útépítési pályázaton is nyertes Duna Aszfalt tulajdonosa együtt nyaralt az Adrián egy jachton, amelyről Rónai Sándor azt állította, hogy Mészáros Lőrincé.

A DK szóvivője úgy fogalmazott, hogy "nem először derült fény a MÁV és Mészáros Lőrinc gyümölcsöző kapcsolatára", mert a vasúttársaság korábban ötszázmillió forintért rendelt ásványvizet az üzletember érdekeltségébe tartozó egyik cégtől.

Egy európai demokráciában elképzelhetetlen lenne, hogy egy állami cég vezetője egy olyan vállalkozó jachtján nyaral, akinek az általa vezetett cég több száz millió forintos megbízatást adott - jelentette ki Rónai Sándor.

MTI