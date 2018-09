Francia közéleti személyiségek petíciója

2018. szeptember 26. 21:06

Felhívás a migránsok befogadására elnevezéssel 150 francia közéleti személyiség, művész és értelmiségi petíciót indított, amelyben a "szélsőjobboldali gondolatokkal" szembeni ellenállásra szólítanak fel, mivel szerintük illúzió azt hinni, hogy a migráció feltartóztatható vagy megállítható.

"A bűnbakok kora visszatért (...) Mindenhol Európában, a szélsőjobboldal erősödik, az egyenlőség szenvedélyét felváltotta az identitási rögeszme, s az a félelem, hogy nem vagyunk többet otthon, legyőzte az együttélés lehetőségét" - fogalmaznak az aláírók, köztük Josiane Balasko színésznő, Annie Ernaux írónő, Thomas Piketty közgazdász vagy Olivier Py színházrendező, az Avignoni Fesztivál igazgatója.

"Illúzió azt gondolni, hogy fel fogjuk tudni tartóztatni és meg tudjuk állítani a migrációs áramlást. Arra törekedve, végül a legrosszabbhoz leszünk kénytelenek folyamodni. Nem szabad semmiben engedni azoknak a gondolatoknak, amelyeket a szélsőjobboldal hirdet, és amelyeket a jobboldal is gyakran magáévá tesz és még a baloldal egy részét is megkísérti" - hangsúlyozták a francia kezdeményezők, akik arra is emlékeztetnek, hogy "a fogadó országokban lévő bevándorlók számára a szabad áramlás és a társadalmi jogok egyenlősége alapvető emberi jog".

"A következő évtizedekben a migrációk ki fognak szélesedni, önkéntes alapon és kényszerből, a háborúk és az éghajlati katasztrófák miatti menekültek egyre többen lesznek.

Mit tegyünk? Továbbra is lezárjuk a határokat és hagyjuk, hogy a legszegényebbek fogadják be a nagyon szegényeket? Ez morálisan méltatlan, racionálisan pedig ostobaság" - írták az aláírók, akik úgy vélik, hogy "nem a bevándorló munkaerő jelent veszélyt a dolgozó tömegekre, hanem a verseny, a rentabilitás és a bizonytalanság egyre inkább egyetemes szabálya".

Az internetre délután feltöltött petíciót eddig több mint 7 ezren írták alá.

