Soros pénzéből támadja a kormányt az Átlátszó.hu

2018. szeptember 26. 22:03

Soros György „oknyomozó” blogja pénzt nem kímélve támadja a magyar kormányt – közölte az Origo.hu. A portál felidézte, hogy a magát oknyomozónak nevező Átlátszó.hu támadást indított a kormány ellen, amikor fotókkal és videókkal illusztrált lejárató cikket közölt. Rámutatott: az oldalt Soros György szervezete támogatja.

Az Átlátszó.hu egyik pénzügyi beszámolójában – amely az interneten bárki számára elérhető – az szerepel, hogy a portál a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Intézet Alapítványtól adminisztratív támogatásként 14,5 millió forintot, további 6,5 milliót pedig „tényfeltáró cikkek és videóriportok készítésére” kapott.

Hasonló adatok szerepelnek a korábbi évek kimutatásaiban is. A 2016-os dokumentumban például azt írják, hogy a Soros György-alapítvány úgynevezett tényfeltáró cikkekre a portálnak több mint 23 millió forintot utalt.

Soros György „oknyomozó” blogja pénzt nem kímélve támadja a magyar kormányt címmel közölt cikket szerdán az Origo.hu. A lap úgy fogalmaz, hogy az Átlátszó teljes pályás támadást indított a magyar kormány ellen. Ennek része a legújabb drónokkal, csúcskategóriás fényképezőgépekkel és nagy apparátusra valló forrásokkal készült lejárató cikkük is.

Az Orgio arra is felhívta a figyelmet, hogy az alig látogatott oldal szinte egyáltalán nem közöl hirdetéseket, így a pénzügyi kimutatások alapján is egyértelmű, miből fedezték a drága külföldi utakat és drónos akciókat igénylő tényfeltáró írásokat.

A Nézőpont Intézet vezetője az M1-nek úgy fogalmazott: az Átlátszó Soros György pénzéből politikai küldetést teljesít. Magyarország ugyanis a bevándorlással szembeni kiállás szimbóluma lett, így Soros György és a migrációpárti erők annak az országnak a vezetőjét akarják lejáratni, amely a legkövetkezetesebben lép fel az illegális bevándorlással szemben.

Mráz Ágoston Sámuel arról is beszélt, hogy Soros György utolsó befolyásolható terepe az Európai Unió maradt, miután a milliárdos erői az Egyesült Államokból egyre jobban kiszorulnak.

Az Európai Parlamentben azonban egyelőre számos támogatója van: korábban az is kiderült, hogy 751-ből 226 képviselő szerepel a Soros-hálózat megbízható szövetségeseit tartalmazó listán. A nevek között több olyan politikus is szerepel, akik a dokumentum alapján akár saját pártcsaládjukkal is szembefordulnak Soros György érdekében. Így ezzel a 226-os létszámmal átvitt értelemben Sorosé a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben.

A Origo.hu arról is ír, hogy a Soros által kitartott propagandamédia a baloldal kényes ügyeivel nem foglalkozott. Mint fogalmaznak: sem Gyurcsány Ferenc, sem Juhász Péter, sem Veres János kétes ügyei nem zavarták a Soros György által finanszírozott médiát. Senki nem kezdeményezett vagyonnyilatkozati eljárást Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök ellen, aki – sajtóhírek szerint – 2004 és 2006 szeptembere között összesen 17-szer utazott hivatalos útjain magángéppel, ezeknek az összértéke összesen 117 millió forint volt.

hirado.hu - M1