Egy ezredes mérgezhette meg Szkripalékat

2018. szeptember 26. 23:28

Az orosz katonai hírszerzés (GU) ezredeseként azonosították a Szkripal-ügy egyik gyanúsítottját brit oknyomozó újságírók: a brit védelmi miniszter megerősítette, hogy a csoport a gyanúsított valódi kilétét derítette fel – a Bellingcat nevű, angliai székhelyű, vizsgálatainak eredményeit online blogfelületén ismertető csoport szerda este közölte, hogy a Ruszlan Bosirov névre kiállított útlevéllel utazó gyanúsított valójában Anatolij Vlagyimirovics Csepiga, a GU egyik legmegbecsültebb fedett műveleti tisztje, az Oroszországi Föderáció Hőse kitüntetés birtokosa.

A Scotland Yard és az angol-walesi ügyészi hivatal „Bosirovot” és hivatalosan Alekszandr Petrovként megnevezett társát gyanúsítja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal tavaszi angliai megmérgezésével. A 66 éves Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott. Hazájában 13 év fegyházra ítélték, de egy orosz-amerikai kémcsere keretében 2010-ben letelepedhetett Nagy-Britanniában, ahol brit állampolgárságot is kapott.

Julija Szkripal, Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök lánya (Fotó: MTI/AP pool/Dylan Martinez)

A mérgezéses incidensig a délnyugat-angliai Salisburyben élt. A Novicsok katonai idegméreggel elkövetett mérgezést lányával együtt túlélte, jelenleg mindketten ismeretlen helyen tartózkodnak. A londoni rendőrség és a vádhatóság szeptember elején nevezte meg a Szkripal-ügy két gyanúsítottját Ruszlan Bosirovként és Alekszandr Petrovként, és a Scotland Yard fotókat is közzétett róluk. A brit hivatalos álláspont is az, hogy a két orosz a GU aktív ügynöke, és a Scotland Yard is úgy tartja, hogy álnevekről van szó. A rendőrség szerint a két gyanúsított ezekre az álnevekre kiállított útlevelekkel utazott márciusban, Szkripalék megmérgezése előtt két nappal Moszkvából Nagy-Britanniába.

A brit hatóságok azonban nem közölték, hogy tudják-e a két orosz valódi nevét, és kedd estig a Bellingcat által felfedett információkhoz sem fűztek hivatalos kommentárt. A BBC közszolgálati médiatársaság értesülései szerint azonban a brit vizsgálati hatóságok „nem vitatják” az oknyomozó csoport által „Bosirovról” feltárt és közzétett adatokat. Oroszország folyamatosan és határozottan cáfolja, hogy köze lenne a Szkripal-ügyhöz. A két gyanúsított két hete személyesen is megjelent a külföldre sugárzó RT orosz állami televízió interjúműsorában, és kijelentették, hogy a brit hatóságok feltételezésével szemben Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov a valódi nevük.

Ruszlan Bosirov és Alekszandr Petrov a salisburyi vasútállomáson 2018. március 3-án (Fotó: MTI/AP/Londoni rendőrség)

Tagadták, hogy közük lenne az orosz katonai hírszerzéshez. Azt mondták: a fitnesziparban tevékenykedő üzletemberekként sokszor utaznak külföldre, és márciusi londoni üzleti útjukról barátaik tanácsára tettek városnéző kitérőt a turisták által a közeli Stonehenge világhírű ősi kultikus kőépítményei miatt különösen kedvelt Salisburybe, éppen aznap, amikor Szkripalt és a nála látogatóban lévő lányát megmérgezték. Petrov az interjúban az időbeli egyezést „elképesztő, fatális egybeesésnek” nevezte.

A Bellingcat adatai szerint ugyanakkor Csepiga – aki 1979-ben, a távol-keleti Nyikolajevka faluban született – 18 éves korában beiratkozott az orosz fegyveres erők egyik elitképzőjébe, a távol-keleti katonai parancsnoki akadémiára, és katonai pályafutása során közelebbről nem részletezett csecsenföldi akciókban is részt vett. Az oknyomozó csoport kapcsolatba lépett egy volt orosz katonatiszttel, aki a szerda este közzétett feltáró beszámoló szerint „rendkívülinek” nevezte, hogy a Szkripalék elleni merénylet végrehajtásával egy ilyen magas rangú, ennyire elismert hírszerzőtisztet bíztak meg.

Ruszlan Bosirov a gatwicki repülőtéren 2018. március 2-án (Fotó: MTI/AP/Londoni rendőrség)

A név nélkül nyilatkozó orosz forrás szerint ez arra vall, hogy az akciót „a legmagasabb szinten” rendelték el. A brit kormány többször hangoztatott hivatalos álláspontja is az, hogy a GU ügynökei kizárólag az orosz kormány legmagasabb szintjein kiadott parancsok esetén lépnek akcióba. Brit hivatalos részről azonban a vizsgálat eddigi szakaszában nem hangzott el Vlagyimir Putyin orosz elnök neve.

hirado.hu - MTI