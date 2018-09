AK: nehéz megmondani, mi lesz Angela Merkel sorsa

2018. szeptember 27. 09:18

Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint nehéz megmondani, mi lesz a népszerűségéből veszítő Angela Merkel német kancellár sorsa.

A szakértőt az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában annak kapcsán kérdezték, hogy a német sajtó a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökének vereségeként értékelte, hogy a pártelnök-kancellár bizalmasát leváltották a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának éléről.

Törcsi Péter azt mondta: a 2015-ös "kölni szilveszter" mérföldkőnek tekinthető, de Angela Merkel jelenlegi népszerűségvesztése korábbra datálható. A migrációs válság korábban alakult ki, s már akkor is sokan ellenezték Angel Merkel "mindenkit be kell engedni" politikáját. Ekkor erősödött meg a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) is, amely Kelet-Németországban már a második belpolitikai erő, sőt bizonyos mérések szerint szövetségi szinten is feljött a második helyre.

Régóta szó van arról, hogy a CDU-CSU-n belül, s a német közvéleményben is erős a megosztottság a migrációs politika mentén. Angela Merkel pozíciója, tekintélye is megkopott, s most ki mert ellene állni a belső ellenzék - mondta Törcsi Péter. Ugyanakkor megjegyezte: Angela Merkelnek van tehetsége ahhoz, hogy komolyabb válságból is kikecmeregjen.

Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint lehet, hogy Angela Merkel kihúzza ciklusát. Van olyan folyosói pletyka, teória is, miszerint ha Merkel pozíciója Németországban tarthatatlanná válik, lehetne az Európai Bizottság elnöke - tette hozzá Törcsi Péter.

MTI - M1