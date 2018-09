Trump és May - Szabadkereskedelmi megállapodás?

2018. szeptember 27. 12:27

Theresa May brit kormányfő és Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Királyság uniós kiválása (Brexit) utáni „nagy és ambiciózus” amerikai-brit szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről tárgyalt szerdán New Yorkban – közölte May hivatala.

May hivatala közölte: az amerikai elnök és a brit kormányfő kifejezték szándékukat egy szerteágazó szabadkereskedelmi egyezmény létrehozására. Egyetértettek abban, hogy a Brexit erre remek lehetőséget biztosít.

Ha Trump bizonyíthatóan támogat egy ilyen kezdeményezést, az megnyugtathatja May bírálóit és a pénzügyi piacot, szerintük ugyanis a brit miniszterelnök kilépési terve nem működőképes és súlyos zavart okozhat a financiális szektorban, ha megállapodás nélkül lép ki az ország az EU-ból. A Trump és May megbeszéléséről kiadott közleményében azonban a Fehér Ház nem tett említést semmilyen kereskedelmi megállapodásról, csak annyit tudatott, hogy a két vezető „globális kihívásokat” vitatott meg.

A megbeszélésre azután került sor, hogy May az ENSZ Közgyűlése előtt mondott beszédében azt hangsúlyozta, hogy a 2016-os Brexit-népszavazás nem a multilateralizmus elutasítása volt. Ezt a Reuters brit hírügynökség úgy értékelte, hogy szembe ment Trump álláspontjával, aki egy nappal korábbi felszólalásában elutasította „a globális kormányzást, ellenőrzést és uralmat”.

Brit tisztségviselők erre reagálva azt mondták: a kormányfő beszédét már javarészt azelőtt megírták, hogy May megismerkedett volna Trump felszólalásának tartalmával.

Egy szabadkereskedelmi megállapodás segíthet kiegyenlíteni a Brexit okozta kedvezőtlen gazdasági hatásokat Nagy-Britanniában. May kormánya a Brexit egyik előnyének azt tartja, hogy London szabadon köthet megállapodásokat más országokkal az EU beleszólása nélkül.

hirado.hu - MTI