Az EJEB elutasította Abdullah Öcalan panaszát

2018. szeptember 27. 13:53

Elutasította Abdullah Öcalan bebörtönzött törökországi kurd vezető megalázó és embertelen bánásmód miatti panaszát csütörtökön a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB).

A betiltott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) vezére azzal fordult a törvényszékhez, hogy a börtönőrök 2008-ban megkínozták és megfenyegették, miközben átkutatták a celláját az Imrali börtönszigeten, ahol raboskodik. Jogi képviselői szerint eljárásukkal a hatóságok számos ponton megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményét.

Az EJEB csütörtökön kihirdetett ítéletében megalapozatlannak minősítette a felperes panaszát, amelyre nincs bizonyíték.

Rámutattak, hogy Öcalant még az állítólagos történtek napján és azt követően is többször megvizsgálták orvosok, de semmilyen jelét nem látták bántalmazásnak, s az elítélt akkor nem is jelezte, hogy történt volna ilyesmi, ráadásul későbbi panaszát sem személyesen nyújtotta be.

Mint írták, a most 70 éves PKK-vezér állítólag korábban azt mondta a képviselőinek, hogy "ne túlozzák el" az incidens súlyosságát.

Az ítélet végleges, a döntést egyhangúlag hozta meg a bírói testület.

Törökország mellett az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetnek tartja a kurd függetlenségért, illetve egy ideje autonómiáért fegyverrel harcoló PKK-t, amelyet Öcalan 1978-ban alapított. A kurd vezetőt 1999-ben terrorizmus vádjával halálra ítélték, de a verdiktet a halálbüntetés törökországi eltörlését követően 2002-ben életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták.

Az EJEB-hez az Emberi Jogok Európai Egyezményének megsértésére hivatkozva lehet fordulni, ha a panaszos már minden hazai jogorvoslati lehetőséget igénybe vett, és nem járt eredménnyel. A testület határozatai kötelezőek az Európa Tanács 47 tagországa számára.

MTI