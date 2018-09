Nem követett el hazaárulást a román kormányfő

2018. szeptember 28. 20:26

Bűncselekmény hiányában lezárta a Viorica Dancila román szociáldemokrata miniszterelnök és Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök ellen a hazaárulás, valamint államtitoksértés gyanújával kezdett vizsgálatot a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) - közölte a vádhatóság pénteken.

Büntetőjogi feljelentést április közepén Ludovic Orban, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke tett ellenük, aki hazaárulással, államtitoksértéssel, az államfő jogkörének elbitorlásával vádolta a kormánypárti politikusokat, amiért a Dancila-kabinet az államfő tudta nélkül memorandumot fogadott el Románia izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe költöztetéséről, és a titkos dokumentumról a nyilvánosság előtt beszéltek.

A Romániában megszokott belpolitikai sárdobálás április közepén hozta diplomáciai szempontból kínos helyzetbe az országot, amikor Dragnea - a miniszterelnök izraeli látogatása előtt két nappal, Dancilát is megelőzve - egy televíziós műsorban eldöntött tényként beszélt arról, hogy Bukarest is követi az Egyesült Államok példáját, és Jeruzsálembe költözteti izraeli nagykövetségét. Utóbb ezt Dancila is megerősítette, de hozzátette: az erről elfogadott memorandum titkos, nem közölhet részleteket róla.

Az ország külpolitikájának kialakításában alkotmányos jogkörökkel rendelkező államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy ilyen kényes kérdésben nem konzultáltak vele, magát a döntést elhamarkodottnak és a nemzetközi jog megsértésének nevezte, és Dancila lemondását követelte, eredménytelenül. Néhány nappal később Iohannis és Dancila egy "békéltető" tárgyaláson megállapodott arról, hogy legalább a külpolitikai témákban megpróbálnak együttműködni.

Azóta Románia izraeli nagykövetségének elköltöztetéséről hallgatnak Bukarestben, a kormány által elfogadott titkos memorandumról pedig azt közölték, hogy az nem magát a költözést, hanem csak a döntést előkészítő alapos tanulmány elkészítését irányozta elő.

Nem tudni, mennyire gondolta komolyan Liviu Dragnea nagy visszhangot keltő bejelentését, amivel el akarta vitatni az államfőtől a fontos külpolitikai döntések monopóliumát, de feltehetően Ludovic Orban feljelentése is hozzájárult ahhoz, hogy a szociálliberális kormány visszakozott. Ha ugyanis valóban az államfő tudta nélkül született volna Romániát elkötelező döntés egy ilyen horderejű külpolitikai kérdésben, a DIICOT aligha zárhatta volna le az ügyet komolyabb bűnvádi vizsgálat nélkül.

Márpedig Dancila félreállításához nincs feltétlenül szüksége az elnöknek bírósági elmarasztalására: ha csak bűnvádi eljárás is indult volna a kormányfő ellen, már az is feljogosította volna Iohannist, hogy felfüggessze őt tisztségéből.

MTI