Mátyás király - Középkori freskó másolata Rómában

2018. szeptember 28. 22:02

Egy középkori Mátyás-freskó modern másolatát avatták fel a Római Magyar Akadémián (RMA) pénteken a Mátyás-emlékév keretében.

A húsz méter magas, öt méter széles színes molinó, amely Mátyás-királyt ábrázolja lovon ülve, az olasz főváros magyar kulturális intézetének egyik óriás udvari falfelületét díszíti. Körülötte latin nyelvű szövegrészek láthatók, ahogyan korabeli kódexekben szerepelnek. A Mátyás király feletti és alatti idézet a magyar királyhoz intézett latin imádságból származik, amely a kereszténység védelmezőjének nevezi őt.

Puskás István, az RMA igazgatója és Herve-Lóránth Ervin, az RMA kulturális attaséja ötlete alapján Mátyás-király középkori római ábrázolásának modern interpretációjáról van szó a mai street-art, vagyis utcaművészet eszközeivel. A molinón látható Mátyás-ábrázolás ugyanis nem más, mint egy évszázadokkal ezelőtti utcai grafiti másolata. Az "utcafirka" Róma belvárosában, a Campo de'Fiori piactér közeli egyik lakóház falán volt látható.

A Mátyás király-freskóról korabeli magyar és itáliai feljegyzések is beszámoltak. Ezek szerint a festmény a 17. század közepén még látható volt.

Mátyás király Magyarország egyik legfontosabb és a mai napig a legismertebb királya volt - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az MTI-nek a magyar műalkotás avatásán péntek este.

Az államtitkár hangsúlyozta, Mátyás király emléke nem kizárólag a történelemkönyvek lapjain őrződött meg, a nép emlékezetében azóta is élénken él, nemcsak magyarok, hanem az európai népek körében is. Kiemelte, hogy Mátyás király olasz felesége, Beatrix révén is szorosan kötődött Itáliához.

Potápi Árpád János emlékeztetett arra, hogy az idén tartott Mátyás-emlékév az uralkodó születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulójával esik egybe. Kiemelte, hogy Mátyás királynak Rómában két ábrázolása ismert: egy templomi táblakép, valamint a lakóház falára még a középkorban festett kép.

Hozzátette, hogy a Mátyás-emlékév tudományos konferenciákkal folytatódik, az egyik helyszín november közepén Bécs lesz. Az emlékévet decemberben a budapesti Szent István-bazilikában ünnepélyes misével zárják.

MTI