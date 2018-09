A rendőrséget kijátszva jutott Nyugatra a szír migráns

2018. szeptember 28. 22:06

Botrány lett az ügyből Horvátországban. A migráns a boszniai Bihácsból szökött át a szomszédos Horvátországba, de a rendőrök elkapták és visszatoloncolták. Ezután a férfi az interneten kezdte terjeszteni a hírt, hogy a horvát rendőrök elválasztották őt öt éves kislányától. A kampány miatt visszaengedték Horvátországba, ahonnan eltűnt. Úgy tűnik viszont, hogy egyáltalán nem volt vele gyerek.

Alisa nevű kislányáról mesélt, egy az internetre feltöltött videóban egy szír férfi. A felvétel napokkal ezelőtt futótűzként terjedt el az interneten, a bevándorló ugyanis azt állítja benne, hogy a horvát rendőrség visszatoloncolta őt Boszniába, 5 éves lánya viszont Horvátországban maradt.

A rendőrség közleményben cáfolta az esetet, szerintük ugyanis senki sem jelentett be eltűnt gyermeket, és a férfival sem volt kislány, amikor elfogták. A civil szervezetek azonban nem hagyták ennyiben a történteket, mindenhol felhívást tettek közzé, és a hatóságokat is arra szólították fel, hogy segítsenek az édesapának.

A szír férfi közben visszatért Horvátországba, ahol menedéket kért. Ennek elbíráláság a zágrábi befogadóközpontban helyezték el. Az NGO-ok és a média nyomására a horvát rendőrség nagy erőkkel keresni kezdte a kislányt – eddig eredménytelenül.

A nyomozásban összegyűjtött információk szerint a migráns valószínűleg nem mondott igazat a rendőröknek. A férfit ugyanis korábban Albániában, Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában is regisztrálták a hatóságok, de sehol sem volt vele gyermek.

A bevándorló története azután vált még gyanúsabbá, hogy a hír napvilágra kerülése után csütörtök éjjel megszökött a zágrábi befogadóközpontból. A horvát média ezután már arról írt, hogy a szír férfi valószínűleg azért találta ki történetét, hogy minél gyorsabban nyugatra szökhessen.

Nem ez az első eset, amikor egy migráns megpróbálja kijátszani a hatóságokat. Ráadásul többször bebizonyosodott az is, hogy ebben egyes civil szervezetek is segítik őket.

2016 nyarán például a görög-macedón határ lezárásakor térképeket és röpiratokat is osztottak a migránsoknak, amelyeken az illegális határátlépéshez szükséges úti tippek szerepeltek. A migránssegítő szervezetek a szórólapokon bejelölték például azt is, hogy hol vannak a rések a macedón határzáron. A magyar kerítésnél is voltak hasonló esetek, itt Soros György egyik szervezete által készített migráns-szótárt osztogattak a határsértőknek. Ezekben olyan kifejezésekkel szerepeltek, amelyek használatával a könnyebben kaphatnak menekültstátuszt az illegális bevándorlók.

hirado.hu - M1