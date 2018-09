Három tenor a Müpa színpadán a zene világnapján

2018. szeptember 29. 12:38

Három tenor, René Barbera, Maxim Mironov és Fabio Sartori lép a Müpa színpadára a legnagyobb olasz szerzők áriáival október 1-jén, a zene világnapján.

Az esten Verdi-, Mozart-, Leoncavallo-, Donizetti-, Rossini-, Bellini- és Puccini-áriák szólalnak meg többek között a Cosi fan tutte, a Traviata, A puritánok, A sevillai borbély és a Bajazzók című operákból. A Magyar Állami Operaház Zenekarát Andrij Jurkevics vezényli - közölte az intézmény az MTI-vel.

A texasi születésű René Barberát "9 C-s tenorként" is emlegetik, ő volt az első, aki a Plácido Domingó alapította Operalia énekversenyen három első díjat zsebelt be egyszerre.

Rossini Olasz nő Algírban című operájának Lindorójaként mutatkozott be a New York-i Metropolitan Operában, de a budapesti közönség is jól ismeri őt, hiszen 2017-ben A sevillai borbély Almaviva grófjaként aratott nagy sikert a Müpában.

Az orosz Maxim Mironovot napjaink egyik legjobb bel canto tenorjaként tartják számon, számtalan karaktert formált már meg a jól fésült szerelmestől a hosszú hajú rosszfiúig.

Fabio Sartori Itália szülötte. "Nagy ember nagy hanggal", így emlegeti a The New York Times a tenort, aki rendszeres visszatérő vendége a milánói Scala, a New York-i Metropolitan Opera, a bécsi Staatsoper és a Veronai Aréna előadásainak.

MTI